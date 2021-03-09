Опять, привет, Зима? На Омск снова надвигаются морозы

На несколько дней в Омск придет похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Никак не хочет сдаваться зима. Несмотря на календарную весну и недавнее потепление до плюсовой температуры, в Омск снова придет похолодание. Особенно морозно будет ночами в ближайшие выходные. На 13 и 14 марта синоптики обещают морозы до -25 градусов. Так что еще несколько морозных дней омичам все-таки придется потерпеть.

При этом всю неделю периодически будет ветрено и прогнозируют снег различной интенсивности. Однако дневная температура ожидается достаточно высокой для середины марта: от -5 до -13.

- На смену циклонам непременно придут антициклоны, а холодная погода сменится более комфортной, - заверили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Потепление придет в Омск уже в начале следующей недели. На 17 и 18 марта синоптики обещают всего -4 градуса днем. Но по-прежнему в городе будет снежно. Не исключают синоптики и того, что в Омске будет ветрено.