«Сказала, что покончит с собой и ушла»: После исчезновения девочки омский Следком возбудил уголовное дело

Лиза ушла из дома еще 2 марта, и до сих пор неизвестно, где она находится.

14-летняя Елизавета Шульпина исчезла еще во вторник, 2 марта, днем. По предварительным данным, в 12 часов девочка пошла в школу, но до учебного заведения так и не добралась. Не вернулась она и вечером.

Как стало известно, перед исчезновением из дома на улице Аврорской девочка сказала, что собирается покончить с собой. При этом ее семья характеризуется положительно. Что именно могло случиться, сейчас разбираются следователи.

Сейчас в розысках пропавшей задействованы сразу шесть групп, также работают волонтеры. Тем временем по факту безвестного исчезновения подростка Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело. Известно также, что раньше Лиза уже уходила из дома.

Приметы Лизы: рост 170-173 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Была одета в черную шапку с большим помпоном, черный полушубок из искусственного меха с капюшоном, серые брюки и темные ботинки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по т.: 79-24-02, 102, 112, 02 или на телефон доверия следственного управления «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.