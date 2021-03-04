Невкусная еда и дети хотят пиццу с пельменями: В Омске после жалоб родителей проверили качество питания в школьных столовых

Родители в Омске неоднократно жаловались на плохое качество питания в столовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале родители сразу нескольких омских школ пожаловались на качество питания в школьных столовых. Дети неоднократно говорили, что еда там невкусная, на посуде были грязные пятна, а некоторые фрукты, судя по снимкам родителей в соцсетях, были подгнившими. Больше всего жалоб шло из школ №№ 23, 24, 104, 144. Туда с проверкой и отправилась уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова. Ее пресс-служба уверяет: руководство учебных заведений не знало о точных датах ее визита, проверка была внезапной.

Касьянова признала, что оборудование школы в пищеблоке №24 видало виды. Производственные мощности столовой не очень велики. В то же время уполномоченный признала: было видно, что еда нравится не всем ученикам.

- Уполномоченный в школе № 104 обратила внимание на то, что дети начальных классов неоднозначно отнеслись к омлету: кто-то съел до «последней» крошечки, кто-то (в основном девочки), сковырнув, вернули блюдо на стол для грязной посуды. К яблокам (идеальным на вид) многие обучающиеся даже не притронулись: кто-то отдал товарищу, кто-то хладнокровно выбросил в отходы. А вот хлеб большинство учеников с удовольствием съели с чаем и даже всухомятку, - уточнили в пресс-службе уполномоченного.

В школе №23 Ирина Касьянова почитала книгу жалоб и предложений, а также пообщалась с самими детьми, чтобы узнать: что им не нравится в еде из столовой.

- Семиклассники честно рассказали: «Мы не знаем, как там сейчас готовят, но почти весь класс в школьную столовую не ходит». Причина у каждого своя: нет возможности выбора блюд, 300 рублей в неделю – дорого, ассортимент блюд не отвечает вкусовым предпочтениям, не голоден, - уточнили в пресс-службе уполномоченного.

В школе №144 дети помладше с удовольствием ели ячневую кашу. А вот старшеклассники признались: хотели бы покушать что-нибудь другое. В топе предпочтений учеников оказались пельмени, пицца и сосиски. Правда, по правилам Роспотребнадзора, эти блюда в школьном питании должны быть исключены. А родители не раз предлагали убрать из меню рыбу.

- Большинство детей ели булки всухомятку, хотя за вполне приемлемую цену в школьной столовой можно купить чай или компот. Кроме того, дети ставили на стол для грязной посуды совсем нетронутые порции. На вопросы о том, почему не едят, отвечали, что невкусно, дома эти блюда не готовят, не нравится суп или гарнир, - поделилась впечатлениями от увиденного в школе №144 уполномоченный.

Как пояснила Ирина Касьянова, жалобы детей на вкусовые качества блюд были проверены взрослыми: щи на овощном бульоне со сметаной, запеченная куриная грудка с гарниром из гречки, зеленого горошка и моркови выглядели аппетитно, эстетично и были вкусными и сытными. Поэтому, возможно, родителям стоит также побывать в школьной столовой и попробовать те блюда, от которых отказывается их ребенок.

- Нужно сделать школьные столовые привлекательными для современных детей с точки зрения эстетики, разнообразия выбора и вкусовых предпочтений. Работа по созданию нужных производственных мощностей, по удовлетворению спроса требует последовательности, кропотливости и целевых финансовых вложений, - отметила уполномоченный по правам человека.

Добавим, что в Красноярске проблема со школьным питанием стоит еще острее. Как сообщает сайт "Комсомольская правда в Красноярске", на днях за там завели уголовное дело по факту отравления 91 ученика. Родители детей грешат на некачественный продукты поставщиков школьной столовой.