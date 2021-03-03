В Омске предложили назвать одну из улиц в честь клуба «Авангард»

«Авангард» успешно стартовал в плей-офф. Фото: hawk.ru

Накануне, 2 марта, «Авангард» провел первый матч с екатеринбургским «Автомобилистом» в четвертьфинале плей-офф. Начало игр навылет получилось для «ястребов» крайне удачным. Они победили с сухим счетом 3:0.

Выходец из Свердловской области Александр Бурков, судя по всему, болел против уральцев. Более того, победа «Авангарда» впечатлила его настолько, что он предложил переименовать одну из улиц Омска в честь этого хоккейного клуба. Этой мыслью он поделился в эфире «12 канала».

– Настроение хорошее, начало плей-офф – это действительно большой праздник, – сказал Александр Бурков в интервью после матча. – Мы уверены в победе «Авангарда». Безусловно все омичи ждут сегодня возвращения любимой команды на Омскую землю и чемпионат 2022-23 годов будет очередным праздником – возвращение «Авангарда» и участие наших молодых игроков в сборной России.

Кстати, если предложение Буркова будет воплощено в жизнь, это станет чуть ли не первым прецедентом – по крайней мере, в России. Всезнающий интернет рассказывает, что в Новосибирске есть улица Спартака. В 1920 году так переименовали улицу Спасскую. Но названа она не в честь одноименного спортивного клуба, а в честь руководителя восстания рабов и гладиаторов в Древнем Риме.

Обычно улицы называют в честь каких-то конкретных спортсменов. Из любопытного: за океаном есть улица Евгения Малкина. Правда, находится она не в Питбсурге, где играет знаменитый российский хоккеист, а в канадском Ванкувере.

В случае, если улица «Авангарда» – вдруг – появится в Омске, возможны два варианта. Если будет названа какая-то новая улица, то особых проблем ни у кого не возникнет. Если же чиновникам придет в голову переименовать уже существующую, это добавит головной боли людям, которые там живут. Им придется менять все документы, где указана прописка.