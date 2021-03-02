В Омске дорожная разборка с криками и битами в стиле 90-х попала на видео

Стычка произошла на Левом Берегу. Фото: ВКонтакте

Очередной дорожный конфликт в Омске попал на видео. Ролик появился в социальных сетях. Как рассказывают его авторы, все случилось на Левом Берегу города около торгового комплекса "Лента". Из-за чего началась потасовка, непонятно. Но все очень напоминало разборку в стиле 90-х: с криками и битами.

На видео попал момент как старенькие "Жигули" останавливаются посреди дороги. К ней подбегают двое мужчин. Один из них настроен особенно агрессивно. Он дергает за ручку двери, но машина с водителем внутри закрыта. Тогда он начинает стучать по стеклу и пытается ударить ногой по боковому зеркалу. В задачу агрессора явно входит нанести машине оппонента наибольший вред.

Тогда легковушка начинает лениво уезжать. Мужчина бросается ей вслед. Вдруг в его руках сверкает бейсбольная бита. Он наносит несколько ударов по "Жигули", а потом кидает ее вслед уезжающей машине противника. В итоге бита разбивает заднее стекло машины. Тогда водитель прижимается к обочине и останавливается. Агрессоры идут в свою машину - на обочине стоит иномарка с открытым багажником. Видимо, именно оттуда мужчина в ходе дорожного конфликта и схватил бейсбольную биту.

Вся эта потасовка происходит на глазах у других изумленных водителей. Скорее всего, у дорожной разборки было продолжение. Но запись видео на этом моменте обрывается.