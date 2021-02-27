«Запинывай ее ногами!»: Жестокая драка омских школьниц попала на видео

Девочки таскали друг друга за волосы и отчаянно колотили. Фото: ВКонтакте

Очередное жестокое видео появилось в социальных сетях. Судя по рассказам очевидцев, сделано оно было в городке Нефтяников. На ролике, опубликованном в Интернете, две героини - Кристина и Ангелина. Школьницам не больше 15 лет. Девочки сошлись в схватке, как и полагается по жанру вокруг возбужденная толпа из друзей. Почти каждый снимает драку на камеру телефона. Мат вокруг стоит невероятный.

Девочки отчаянно колотят друга друга и валяются в снегу. Хватают за волосы, когтями впиваются в лицо оппонента. Вокруг царит веселая атмосфера: зрителям явно нравится это шоу. Каждый норовит вставить свои пять копеек и подсказать, как ударить лучше и больнее. Одна из девочек сильно беспокоится, чтобы не появилась полиция.

- Да бей по лицу, чего ты ее за волосы таскаешь, - советуют зрители.

Кристина явно доминирует в этой схватке: она перевела соперницу в партер и сидит на ней. На лежащую в снегу школьницу по имени Ангелины обрушивается шквал ударов.

- Давай! Запинывай ее! - кричит один из самых кровожадных зрителей. Ему явно не нравится пассивность бойцов.

После неодобрительных возгласов Кристина на потеху публики активизируется. Она осыпает соперницу новым градом ударов. Потом прижимает Ангелину лицом к снегу. Последняя сдается и признает поражение.

- Ангелина сдалась! - ликуют зрители.

На этом запись обрывается. Как позже выяснится, в драке участвовали воспитанники школы-интерната №2. Из-за чего возник конфликт, непонятно. К ситуации уже подключился инспектор по делам несовершеннолетних.

- Опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители) всех участников данной ситуации. На 1 марта 2021 года запланированы профилактические мероприятия с обучающимися 6-х классов: классные часы, психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся, Совет профилактики, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования.