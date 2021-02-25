Трагедией чуть не обернулся выезд на зимнюю рыбалку для четверых приятелей. Они решили отправиться на подледную рыбалку в Крутинский район на озеро Тенис. Они приехали утром 23 февраля, разбили небольшой лагерь из двух палаток и приступили к рыбалке. Когда ближе к вечеру погода начала портиться, рыбаки заподозрили неладное, но вернуться на берег уже не смогли.Потом погода только продолжила ухудшаться. Поднялся сильный ветер, разыгралась настоящая снежная буря. Одна из палаток не выдержала напора стихи и сломалась. Мужчинам пришлось спрятаться в оставшейся. Совершенно безвыходным положение стало, когда газ для обогрева стал заканчиваться.Рыбакам повезло, о том, что они отправились на озеро знал местный житель из деревни Березово, она находится неподалеку от водоема. Именно он и сообщил спасателям о том, что рыбаки остались в буран посреди озера. Сам помочь приятелям он не сумел, все подъезды для автомобилей быстро замело снегом, а другой техники у него не было. На поиски отправились утром 24 февраля. Двое сотрудников МЧС, охотинспектор и сообщивший о ЧП местный житель, как только погода немного улучшилась, отправились на двух снегоходах с санями на поиски рыбаков. Найти приятелей удалось ближе к вечеру, около 16:30. Мужчины пытались согреться в единственной целой палатке посреди заснеженного озера.К счастью, никто не пострадал и не получил обморожения. Рыбаков благополучно доставили на берег, а также расчистили от снега подъезды к озеру.- Главное управление МЧС России по Омской области напоминает об опасности нахождения на льду водоемов в темное время суток. Отправляясь на рыбный промысел, обязательно следите за прогнозом погоды. Имейте при себе запас продуктов и средства обогрева, а также заряженный мобильный телефон, - предупреждают любителей подледной ловли в пресс-службе МЧС России по Омской области.