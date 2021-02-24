Беспокойной выдалась ночь минувшей пятницы у омских волонтеров. Уже ближе к ночи, около 22:00, волонтеры возвращались с поисков ребенка, когда к ним обратилась женщина и рассказала, что пропал ее 90-летний сосед.Омичка рассказала, что ее мать случайно встретилась с Олегом Владимировичем в подъезде, когда возвращалась с работы. Он объяснил, что пошел искать некую Светлану. Возвращаться домой он отказался, а дверь в квартиру не запер. Женщины подумали, что он ушел ненадолго, но забеспокоились, когда сосед долго не возвращался, и пошли сами проверить близлежащие дворы. Дедушки нигде не было. Дело осложнялось и тем, что пенсионер ушел из дома около 20:00 вечера. Ко времени обращения омички в поисковой отряд, он уже пару часов бродил по городу.Волонтеры тут же выехали на место и занялись обзвоном больниц, куда могли привезти дедушку на скорой. Ни в одном медучреждении Олега Владимировича не оказалось, что означало лишь одно – он еще бродит где-то на улицах в 24-градусный мороз. Волонтеры приняли решении обратиться в полицию с заявлением о пропаже пенсионера в полицию. Обычно такие заявления принимают только от родственников, но учитывая обстоятельства, полиция также подключилась к поискам.Спустя почти 4 часа поисков, Олега Владимировича нашла одна из мобильных групп на улице. Дедушка сильно замерз и был совершенно дезориентирован. Оказалось, он бродил по району без телефона, он быстро разрядился но холоде, в надежде отыскать «свою дверь», но запутался в скоплении похожих руг на друга многоэтажек. Дома пенсионер оказался около 2:20. Там волонтеры зарядили телефон Олега Владимировича и связались с его сыном, объяснив, что произошло.- Так бывает, что пожилые люди вдруг собираются и уходят из дома искать кого-то или что-то из прошлого. Они переносятся в другое время и действуют так, будто им чуть меньше лет, а их знакомые и родные живут там, где когда-то они встречались. Это может произойти с любым из наших близких. И когда-то может произойти с нами. Первый раз всегда очень внезапно. И здесь как повезет, - рассказывают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» о причинах произошедшего.Олегу Владимировичу повезло, его отыскали достаточно быстро благодаря внимательной соседке, которая все же обратилась за помощью. Часто бывает, что никто и не замечает исчезновения человека. Омичей просят не проходить мимо, если кому-то на улице вдруг нужна помощь. Возможно, проявив внимание, вы поможете спасти чью-то жизнь. В морозы человек на улице может замерзнуть всего за несколько часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, как проходили поиски пропавшего в Омске 9-летнего мальчикаНакануне в Омске удачно завершили поиски 9-летнего Ярослава. Исчезновение мальчика заметили родители ближе к вечеру 15 февраля примерно в 17:30. Малыш пропал из дома, и никак связаться с ним не получалось. (Далее...)Перед Новым годом в Омске завершили поиски сразу двух пропавших человекНовый год приносит нам ожидание чуда. Особенно актуальным это становится для тех, кто потерял своих родственников и ждет их домой. Предновогодняя пора в поисковом отряде \\"Лиза Алерт\\" выдалась насыщенной и, несмотря ни на что, радостной. Домой удалось вернуть сразу двоих людей. (Далее...)