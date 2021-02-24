С ночи на Омск обрушилась непогода. Раздулся сильный ветер, в регионе начался настоящий буран. Снег валит с самого утра, занося дороги. На магистралях гололед и множество аварий. на улице Омская из-за ДТП встало движение трамваев. На конечной остановке по улице Гашека врезались друг в друга два автобуса. В итоге это привело к тому, что было перегорожено кольцо для разворота троллейбусов.Многие жители жалуются, что из-за непогоды стало сложнее уезжать на работу. Больше всего проблем с транспортом на окраине города.- Как только погода немного портится маршрутки на остановке \\"Ясная Поляна\\" исчезают... Автобусов нет - остановка находится в частной собственности, потому муниципальный транспорт ей якобы пользоваться не может. Сегодня больше 70 человек мерзли на Ясной поляне 40 минут и не могли сесть в транспорт, - негодует омичка.Как всегда на этом фоне вырос спрос такси. А значит подорожала и цена на услугу. На это многие омичи жалуются в соцсетях. В некоторых сервисах ценник задрали в полтора раза.Не проще с утра и автомобилистам: добираться до работы омичам пришлось в экстремальных условиях. Видимость на дорогах минимальная и очень скользко. Снег с ветром буквально заносит стекло. Машины буквально плетутся по магистралям. Из-за этого рано утром в Омске были пробки в 9 баллов. Автолюбители жалуются на плохое состояние дорог. Но сложнее всего ситуация на трассах. Там видимость практически нулевая. Из-за этого массовая авария произошла под Омском недалеко от поселка Армейский. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. Видео последствий ДТП появилось в соцсетях. О пострадавших ничего не сообщается.Повлияла погода и на работу омского аэропорта. Утром приземлиться в нашем городе из-за сильного ветра не могли 5 самолетов. Им пришлось кружить над Омском.Некоторые жители и вовсе из-за снежных заносов и бурана едва вышли из дома. Дверь подъезда занесло сугробами. Пришлось постараться, чтобы ее открыть. Как долго продлится непогода, пока неясно. Синоптики обещают, что вся эта неделя выдастся снежной.