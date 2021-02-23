Омичи продолжают обращать внимание не снег, который доставляет неудобства на дорогах города. Недавно эта проблема привлекла даже внимание мэра Омска Оксаны фадиной. Она проехала по городу и согласилась с омичми в том, что качество уборки дорог оставляет делать лучшего. Будто специально после этого погода в регионе ухудшилась и пошел сильный снег, который не прекращался почти сутки. Это стало для дорожных служб настоящим испытанием на прочность, которое они выдержали. Конечно, очистить весть город за ночь не удалось, но проехать по дорогам было вполне возможно.Но сейчас омичи заметили, что остатки снега успели превратиться в глубокие колеи, которые мешают проехать. И образовываются они отнюдь не в междворовых проездах, а на оживленных дорогах. Например, один из пользователей сети, обращает внимание на колеи накаты на улице Богдана Хмельницкого.- Колея сантиметров с 8-10 наверное, да наверное как и во всеем городе, - не очень оптимистично комментирует фотографии омич.Фотографиями поделились и жители Кировского округа. Там возмущения вызвало состояние 3-й Транспортной. Судя по фотографиям, там действительно трудно проехать из-за большого количества снега на дорогах.- От мебельной фабрики в сторону красноярского тракта жуткая колея, машины выбрасывает на встречку. На противоположной стороне (от Красноярского в сторону мебельной) уже второй день вижу как машины въезжают в ограждения, - написал один из автолюбителей о состоянии дорог в районе Амура. Он приложил видео, на котором хорошо видна глубокая колея, по которой приходится ехать автомобилистам.Но от снега страдают не только владельцы машин. Пешеходы порой оказываются вот перед такими сугробами, в надежде найти тротуар. Такие сугробы иногда появляются после уборки снега с проезжей части. Пешеходам приходится протаптывать себе тропинки прямо через сугробы.- Неужели нельзя после прочистки дороги сдвинуть этот вал дальше,за тротуар?Скоро начнёт подтаивать и ходить там будет опасно, - отмечает автор фото.