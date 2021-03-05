Во время матча «Авангарда» и «Автомобилиста» судья потерял сознание

Судье стало плохо в начале третьего периода матча. Скриншот видео (КХЛ)

ЧП случилось накануне, 4 марта, во время второй встречи в плей-офф «Авангарда» и «Автомобилиста».

Большая часть матча прошла без каких-либо инцидентов. Но почти сразу после выхода команд на игру в начале третьего периода плохо себя почувствовал арбитр встречи Юрий Иванов.

Скриншот видео (КХЛ)

Он попросил у медиков таблетку и нашатырь. И буквально через мгновение упал на лед. Сотрудники скорой сразу же увезли его на носилках.

Скриншот видео (КХЛ)

В пресс-службе КХЛ сообщили, что судье оперативно оказали медицинскую помощь. Причины случившегося уточняются.