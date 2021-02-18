Неожиданно новыми красками заиграла старая история, связанная с банкротством волейбольного клуба «Омичка». Некогда крепкая женская команда после смены власти в регионе и ухода губернатора Полежаева резко начала испытывать финансовые проблемы. Менеджмент команды, в который входили в том числе и областные чиновники. Был среди них и экс-глава минспорта Сергей Шелпаков. Сейчас стало известно о том, что он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в волейбольном клубе \\"Омичка\\". Об этом сообщают \\"Коммерческие вести\\".Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава следственного комитета РФ Владимир Бастрыкин. Ранее ему жаловались на невыплату заработной платы во время приема бывшие работники \\"Омички\\". Перед банкротством клуб задолжал около 150 млн. рублей, десятки миллионов из которой - это зарплата игроков и бывших сотрудников. С клубом неоднократно судились его бывшие игроки.- Граждане из Омской области пожаловались на невыплату заработной платы со стороны руководства НП «Волейбольный клуб «Омичка» в 2015 году. За пять лет следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Глава СК России потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба, - заявил в январе Бастрыкин.Реакция не заставила себя долго ждать. Сейчас 64-летний Шелпаков находится под домашним арестом. Решение принял по ходатайству следствия Куйбышевский районный суд Омска. Некогда влиятельный омский чиновник и человек из команды Полежаева Сергей Шелпаков возглавлял клуб \\"Омичка\\" около полугода - было это в далеком 2015 году. Какие именно его действия привели к уголовному делу и аресту, не поясняется. Есть ли у следователей вопросы и претензии еще к другим людям из менеджмента клуба, пока неясно.