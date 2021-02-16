Стало известно, как проходили поиски пропавшего в Омске 9-летнего мальчика

Ребенка нашли на конечной остановке в другом конце города. Фото: ПСО "ДОБРОСПАС"

Накануне в Омске удачно завершили поиски 9-летнего Ярослава. Исчезновение мальчика заметили родители ближе к вечеру 15 февраля примерно в 17:30. Малыш пропал из дома, и никак связаться с ним не получалось. Родители пробовали искать его самостоятельно, но ничего не получилось. Тогда они обратились в полицию и спасательные отряды.

Волонтеры узнали об исчезновении ребенка в 19:55 и уже спустя полчаса первые из них вышли на улицы города для поисков. Мест, где мог бы находиться ребенок было довольно много, родители рассказали о том, что Ярослав может отправиться в района Московки-2, поселка Светлый и улицы Гашека. Также была информация о том, что ребенок хотел уехать в Казахстан к родственникам.

- Несколько пеших групп совместно с полицией были отправлены на обход района и опрос ближайших магазинов и ларьков. Экипажи на машинах объезжали район, проверяя улицы, остановки общественного транспорта и платформы железной дороги, - рассказали о ходе поисков в ПСО «ДОБРОСПАС». Другие группы отправились проверять подъезды жилых домов, на случай если ребенок замерз и зашел туда погреться.

Один из волонтеров решил зайти на станцию заправки для общественного транспорта и показать ориентировку там. Диспетчер распространила ее среди водителей и именно это сыграло важнейшею роль в поисках. Один из водителей увидел фото и узнал ребенка. Он оказался в слоне и доехал до конечной остановки в поселке Чкаловский. Водитель сообщил волонтерам о находке около 22:00, а после привез мальчика к дому и предал родителям.

Водитель привез ребенка домой и передал родителям. Фото: ПСО "ДОБРОСПАС"

В полиции подтвердили, что Ярослава нашли. Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, и его благополучно передали родителям.