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Общество

«Боялись, что в колодце кипяток»: Омские пожарные спасли собаку, провалившуюся в открытый люк

Помощь прибыла на место за 1,5 минуты
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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