«Боялись, что в колодце кипяток»: Омские пожарные спасли собаку, провалившуюся в открытый люк

Долгие праздничные выходные начались доброй новостью от МЧС.В дежурную часть позвонила хозяйка золотистого ретривера. Испуганная женщина рассказала, что ее собака по кличке Элита сибирского княжества провалилась в глубокий колодец с водой. Все произошло во время прогулки.Вообще-то, сотрудники ведомства обязаны выезжать только на случаи, где есть прямая угроза жизни и безопасности людей. Но омские пожарные не смогли оставить в беде и животное. И прибыли на место очень оперативно – буквально через полторы минуты.– Собака была на дне глубокого колодца, причем ей приходилось удерживаться на поверхности воды. Из колодца шел пар, и хозяйка ретривера переживала, что вода горячая, – рассказал старший инструктор-пожарный СПСЧ Евгений Тесля. – Внутри колодца был мусор и какие-то палки. Вниз по штурмовой лестнице спустился старший инструктор Александр Красиков. – Стоя по колено в воде, он вытащил все ветки, обвязал собаку спасательной веревкой. Мы осторожно вытянули беднягу и передали хозяйке.Благодаря слаженным действиям спасателей, собаку достали из воды за пять минут. Хозяйка укутала мокрого питомца в теплое одеяло и отвезла домой. Помощь ветеринара двухгодовалой Элите не понадобилась.– Я так переживала за свою Элю, такие «приключения» у нас впервые, – поблагодарила спасителей своей питомицы хозяйка Юлия Пивоварова. – Всегда гуляем в этих краях, но колодец был заметен снегом, я не думала, что нас подстерегает такая опасность. Спасатели приехали так быстро, в один миг достали мою девочку. Огромное спасибо всей группе из семи человек, кто в тот вечер приехал к нам на выручку!