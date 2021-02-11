Mercedes за 21 миллион и коллекционное авто 1937 года: Показываем самые дорогие и роскошные машины Омска

Сейчас это самое дорогое авто, которое продается в Омске.

Многие ругают омский рынок автомобилей. Некоторые даже предпочитают пригонять авто из соседних Новосибирска и Тюмени. Но все же для обладателей толстых кошельков найдется хороший дорогой автомобиль и в Омске. "Комсомолка" просмотрела сотни объявлений и продажи машин в нашем городе. Мы остановились на самых интересных объявлениях.

Самым дорогим автомобилем оказался черный Mercedes-Benz G-класса. За него ценителю роскоши придется выложить 21 миллион 764 тысяч рублей. За эти деньги владелец немецкого коня получит крутой 4-литровый внедорожник мощностью 585 лошадиных сил. Транспортный налог в год обойдется новому хозяину в 52 тысячи рублей. Но что это за сумма для того, кто покупает джип за 21 миллион?

У самого дорогого автомобиля в Омске есть система слепых зон, система видеокамер для парковки на 360 градусов, люк, навигация, качественный салон из комфортной кожи и дорогущая спутниковая сигнализация. В общем, за эти деньги владелец получит настоящее лакшери, а заодно и статус хозяина самого дорогого авто в Омске.

Есть в Омске и настоящие престижные спортивные автомобили. Например, сейчас продается Porsche Panamera синего цвета с пробегом всего лишь 29 000 км 2016 года выпуска. В объявлении указано, что пользовалась машиной девушка. Мощность спорткара 440 лошадиных сил. Выложить за такую машину вам придется почти 8 миллионов - 7 900 000 тысяч.

За спорткар просят почти 8 миллионов рублей.

Немногим дешевле обойдется другой дорогой автомобильный бренд - Range Rover 2019 года. Пробег у нее всего лишь 8 000 км. Владелец иномарки владеет машиной около года, но уже продает. Причем хозяин готов с вами поторговаться.

Пробег у этого Range Rover всего 8 000 км.

- Богатая комплектация и дополнительные пакеты. Комплект зимних колес, - пишется в объявлении.

За 7 миллионов можно приобрести себе черный классический полноприводный Mercedes-Benz S-класса. Его мощность 367 лошадиных сил. Владелец утверждает, что у иномарки 2019 года выпуска состояние нового авто.

"Мерседес" почти новый - мечта любого мужчины.

Есть в Омске вариант и для настоящих ценителей машин. В нашем городе продается настоящий коллекционный ретро-автомобиль - Mercedes 1937 года выпуска. Такая машина вполне подойдет для состоятельных людей, собирающих "гараж мечты". На эту машину даже есть все документы. Как утверждается, в объявлении на восстановление уникального авто ушло три года. За него владелец хочет получить 5 500 000 тысяч рублей.

Настоящая редкость и раритет - восстановленный "Мерседес" 1937 года.

- Единственный от Урала до Тихого океана и неповторимый три года реставрации, 1937 год выпуска. Состояние идеальное ручная сборка, - говорится в объявлении о продаже.