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Общество

История чудесного возвращения: Омичи три года искали своего пса, который попал в приют после отлова

Хозяйка случайно увидела фото своего любимца в соцсети
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Ольга и Чип после долгой разлуки.

Ольга и Чип после долгой разлуки.

Жительница Омской области Ольга Панарина не смогла смириться с исчезновением домашнего любимцапесика по кличке Чип. Все вокруг твердили: дворняги уже давно нет в живых, давно пора перестать его искать. Но хозяйка не сдалась. Она подписалась на все омские группы приютов, куда попадают беспризорные собаки, и день за днем просматривала километры лент с объявлениями. Пока, наконец, внезапно не увидела до боли знакомое собачье «лицо». Но обо всем по порядку.

«ЧИП КАЖДОЕ УТРО ПРОВОЖАЛ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

– Чип попал к нам совсем малышом, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» Ольга. – Мы тогда жили в поселке возле санатория «Колос». Муж работал там в котельной. Оттуда и принес щенка. Практически сразу он стал любимым членом семьи. У него была привычка провожать утром всех домашних: детей – до школы, нас с мужем – до работы. А еще он очень чистоплотный песик. Жил в доме, гулял во дворике, а нужду справлять выбегал куда-нибудь подальше на улицу в кустики. Мы даже сделали ему специальное отверстие в ограде, чтобы он мог выходить самостоятельно. Иногда, бывало, пробежит по окрестностям, сделает круг почета и возвращается обратно. Надолго из дома он никогда не отлучался.

В то последнее перед долгой разлукой утро в 2018 году Чип по традиции проводил хозяев. А, когда вечером все вернулись, на пороге их никто не ждал. Хозяева сразу почувствовали неладное.

– Сначала мы подумали, что он увязался за какой-то собачьей свадьбой, погуляет и придет, – продолжает Ольга. – Но он не пришел и на следующий день, мы всерьез испугались. Начали проводить собственное расследование. Вместе с нашим Чипом пропала и его подружка – беспризорная собачка, которую мы подкармливали. В магазине в нашем поселке женщины рассказали, что как раз накануне был отстрел собак. Мы позвонили в «Спецавтохозяйство», которое занимается отловом. Там сказали, что уже закрыты. Муж еле дождался утра и поехал искать Чипа в Омск. Но среди собак, которые были в САХе, нашего мальчика не оказалось. Муж сел в машину, звонит мне – чуть не плачет: «Я не могу уехать без собаки! Давай хоть какую-то жизнь спасем, если Чипа уже не вернуть!».

После исчезновения Чипа семья Панариных спасла из отлова Боба.

После исчезновения Чипа семья Панариных спасла из отлова Боба.

«ЧИПА УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ, ДАВАЙ СПАСЕМ ХОТЬ КАКУЮ-ТО ЖИЗНЬ ИЗ ОТЛОВА»

В итоге Сергей привез в Красноярку щенка, которого забрал из «Спецавтохозяйства». Малыша назвали Бобом. Но историю с исчезновением Чипа его хозяева просто так забыть не смогли. Может быть, благодаря этому сейчас в ситуации с отловом бродячих собак стало больше порядка – хотя бы только в одном их поселке.

– Мы не могли добиться ответа, где наша собака, – вспоминает хозяйка пропавшего пса. – Нам рассказали, что он, скорее всего, попал в облаву во время коммерческого отлова. Выезжают те же сотрудники САХа, но уже не за бюджетный счет, а сами зарабатывают на этом. И якобы таких собак они сразу расстреливали насмерть. Так что все вокруг твердили: Чипа больше нет в живых. При этом никого о предстоящем отлове даже не предупредили. Вот как можно так делать? А если у кого-то собака просто отвязалась с привязи или выбежала за калитку? После разбирательств, которые мы устроили САХ начал вывешивать объявление об отлове у нас в поселке на доске. Так что теперь все заранее готовятся.

Ольга подписалась на всевозможные группы поиска животных в Омске. Но поиски были тщетными: их домашний любимец словно бесследно исчез. И вот однажды в группе приюта «Джульбарс и его друзья» она увидела Чипа.

– С фото на меня смотрела моя собака! – говорит Ольга. – Все происходило уже поздно вечером. Я растолкала мужа, который уже спал. Он говорит: «Ну какой Чип! Его уже три года нет в живых. Ты же все знаешь». Но потом мы зашли в альбом, где наш пес был снят во всех сторон. Точно он! Только мы знаем, что он именно так сидит, лежит. Да и, вообще, его ни с кем не спутаешь. У него очень характерная и забавная внешность: голова и хвост – от овчарки, а туловище и коротенькие лапы – от таксы.

Ольга начала сразу же звонить куратору по указанному под постом номеру. Ответа не было. Тогда они решили, не откладывая, ехать в приют «Друг», который и сделал перепост этого объявления. А уже на месте узнавать подробности.

– В три часа ночи мы отправились в Омск. В «Друге» как раз сказали, что приходят к 6 утра кормить собак. Нас провели по приюту, но нашего пса там не было. Один из сотрудников оказался очень отзывчивым человеком. Мы ему показали фото Чипа в телефоне. Он сказал, что видел его в другом приюте, у омички Евгении Казаковой. Созвонился с его работником. Точного адреса не было, поэтому он нам просто описал опознавательные знаки в пути, по которым нам надо определять направление. Потом мы с ним периодически созванивались, и он нас вел, как навигатор. В итоге к 11 утра добрались до приюта «Джульбарс».

В первые минуты встречи Чип смутился, но, приехав домой, быстро освоился.

В первые минуты встречи Чип смутился, но, приехав домой, быстро освоился.

В ЧИПА РАНЬШЕ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ДРОБОВИКА, ПО ЭТОЙ ОТМЕТИНЕ ЕГО И ОПОЗНАЛИ

Однако владелица приюта «Джульбарс и его друзья» тоже сначала не поверила в чудо. Она с сомнением сказала, что Тархун, как назвали песика, живет у нее три года, и она не надеялась найти его хозяев. Также Евгения Казакова рассказала, как дворняга попала к ней. Оказалось, сотрудники САХа продали ей отловленную собаку. Именно поэтому хозяин пса и не нашел в вольерах заведения в тот, день, когда приезжал его искать.

– Но мы-то у своей собаки каждую родинку знаем. Я была уверена, что это он, – объясняет Ольга. – Когда Чип еще жил у нас дома, с ним приключилась страшная история. Однажды в него кто-то стрелял на улице из дробовика, одна дробинка попала ему в глаз. Удалить ее было нельзя, и там образовалось бельмо. По этому опознавательному признаку и определили, что это точно наша собака. Нам ее отдали. Я очень благодарна, что нашему песику, попавшему в беду, попался на пути такой человек, как Евгения. Она спасла его.

Старичок Чип и Боб теперь лучшие друзья.

Старичок Чип и Боб теперь лучшие друзья.

Дома вернувшийся пес освоился почти сразу. Моментально вспомнил все свои места, где любил лежать. В приюте не было достаточного моциона – с каждым их десятков подопечных просто нет возможности подолгу гулять. Чип существенно набрал вес. Сказывается и возраст, сейчас ему уже 11 лет. Первое время он ходил с одышкой. Сейчас активно худеет. Хозяева отказались от каш в пользу преимущественно белковой пищи для питомца. Кроме того, с ним гуляют по три раза в день.

– Поначалу он немного грустил, – говорит Ольга. – Все-таки за три года привык к новому месту и людям там. Кроме того, у него в приюте осталась подружка – дворняга Дора. Но сейчас он уже полностью освоился дома, ведет себя, как раньше. С Бобом они теперь тоже большие приятели. Молодой пес очень покладистый и добродушный, во всем уступает Чипу. Даже есть идет сначала старший. Чип подходит к миске проверить, что там сегодня им приготовили, Боб сидит в сторонке и терпеливо ждет, когда тот наестся. Только потом подходит сам. Надеюсь, больше с нами не случился ничего плохого и они оба еще долгое время будут нас радовать!

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