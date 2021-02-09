История чудесного возвращения: Омичи три года искали своего пса, который попал в приют после отлова

Ольга и Чип после долгой разлуки.

Жительница Омской области Ольга Панарина не смогла смириться с исчезновением домашнего любимца – песика по кличке Чип. Все вокруг твердили: дворняги уже давно нет в живых, давно пора перестать его искать. Но хозяйка не сдалась. Она подписалась на все омские группы приютов, куда попадают беспризорные собаки, и день за днем просматривала километры лент с объявлениями. Пока, наконец, внезапно не увидела до боли знакомое собачье «лицо». Но обо всем по порядку.

«ЧИП КАЖДОЕ УТРО ПРОВОЖАЛ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

– Чип попал к нам совсем малышом, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» Ольга. – Мы тогда жили в поселке возле санатория «Колос». Муж работал там в котельной. Оттуда и принес щенка. Практически сразу он стал любимым членом семьи. У него была привычка провожать утром всех домашних: детей – до школы, нас с мужем – до работы. А еще он очень чистоплотный песик. Жил в доме, гулял во дворике, а нужду справлять выбегал куда-нибудь подальше на улицу в кустики. Мы даже сделали ему специальное отверстие в ограде, чтобы он мог выходить самостоятельно. Иногда, бывало, пробежит по окрестностям, сделает круг почета и возвращается обратно. Надолго из дома он никогда не отлучался.

В то последнее перед долгой разлукой утро в 2018 году Чип по традиции проводил хозяев. А, когда вечером все вернулись, на пороге их никто не ждал. Хозяева сразу почувствовали неладное.

– Сначала мы подумали, что он увязался за какой-то собачьей свадьбой, погуляет и придет, – продолжает Ольга. – Но он не пришел и на следующий день, мы всерьез испугались. Начали проводить собственное расследование. Вместе с нашим Чипом пропала и его подружка – беспризорная собачка, которую мы подкармливали. В магазине в нашем поселке женщины рассказали, что как раз накануне был отстрел собак. Мы позвонили в «Спецавтохозяйство», которое занимается отловом. Там сказали, что уже закрыты. Муж еле дождался утра и поехал искать Чипа в Омск. Но среди собак, которые были в САХе, нашего мальчика не оказалось. Муж сел в машину, звонит мне – чуть не плачет: «Я не могу уехать без собаки! Давай хоть какую-то жизнь спасем, если Чипа уже не вернуть!».

После исчезновения Чипа семья Панариных спасла из отлова Боба.

«ЧИПА УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ, ДАВАЙ СПАСЕМ ХОТЬ КАКУЮ-ТО ЖИЗНЬ ИЗ ОТЛОВА»

В итоге Сергей привез в Красноярку щенка, которого забрал из «Спецавтохозяйства». Малыша назвали Бобом. Но историю с исчезновением Чипа его хозяева просто так забыть не смогли. Может быть, благодаря этому сейчас в ситуации с отловом бродячих собак стало больше порядка – хотя бы только в одном их поселке.

– Мы не могли добиться ответа, где наша собака, – вспоминает хозяйка пропавшего пса. – Нам рассказали, что он, скорее всего, попал в облаву во время коммерческого отлова. Выезжают те же сотрудники САХа, но уже не за бюджетный счет, а сами зарабатывают на этом. И якобы таких собак они сразу расстреливали насмерть. Так что все вокруг твердили: Чипа больше нет в живых. При этом никого о предстоящем отлове даже не предупредили. Вот как можно так делать? А если у кого-то собака просто отвязалась с привязи или выбежала за калитку? После разбирательств, которые мы устроили САХ начал вывешивать объявление об отлове у нас в поселке на доске. Так что теперь все заранее готовятся.

Ольга подписалась на всевозможные группы поиска животных в Омске. Но поиски были тщетными: их домашний любимец словно бесследно исчез. И вот однажды в группе приюта «Джульбарс и его друзья» она увидела Чипа.

– С фото на меня смотрела моя собака! – говорит Ольга. – Все происходило уже поздно вечером. Я растолкала мужа, который уже спал. Он говорит: «Ну какой Чип! Его уже три года нет в живых. Ты же все знаешь». Но потом мы зашли в альбом, где наш пес был снят во всех сторон. Точно он! Только мы знаем, что он именно так сидит, лежит. Да и, вообще, его ни с кем не спутаешь. У него очень характерная и забавная внешность: голова и хвост – от овчарки, а туловище и коротенькие лапы – от таксы.

Ольга начала сразу же звонить куратору по указанному под постом номеру. Ответа не было. Тогда они решили, не откладывая, ехать в приют «Друг», который и сделал перепост этого объявления. А уже на месте узнавать подробности.

– В три часа ночи мы отправились в Омск. В «Друге» как раз сказали, что приходят к 6 утра кормить собак. Нас провели по приюту, но нашего пса там не было. Один из сотрудников оказался очень отзывчивым человеком. Мы ему показали фото Чипа в телефоне. Он сказал, что видел его в другом приюте, у омички Евгении Казаковой. Созвонился с его работником. Точного адреса не было, поэтому он нам просто описал опознавательные знаки в пути, по которым нам надо определять направление. Потом мы с ним периодически созванивались, и он нас вел, как навигатор. В итоге к 11 утра добрались до приюта «Джульбарс».

В первые минуты встречи Чип смутился, но, приехав домой, быстро освоился.

В ЧИПА РАНЬШЕ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ДРОБОВИКА, ПО ЭТОЙ ОТМЕТИНЕ ЕГО И ОПОЗНАЛИ

Однако владелица приюта «Джульбарс и его друзья» тоже сначала не поверила в чудо. Она с сомнением сказала, что Тархун, как назвали песика, живет у нее три года, и она не надеялась найти его хозяев. Также Евгения Казакова рассказала, как дворняга попала к ней. Оказалось, сотрудники САХа продали ей отловленную собаку. Именно поэтому хозяин пса и не нашел в вольерах заведения в тот, день, когда приезжал его искать.

– Но мы-то у своей собаки каждую родинку знаем. Я была уверена, что это он, – объясняет Ольга. – Когда Чип еще жил у нас дома, с ним приключилась страшная история. Однажды в него кто-то стрелял на улице из дробовика, одна дробинка попала ему в глаз. Удалить ее было нельзя, и там образовалось бельмо. По этому опознавательному признаку и определили, что это точно наша собака. Нам ее отдали. Я очень благодарна, что нашему песику, попавшему в беду, попался на пути такой человек, как Евгения. Она спасла его.

Старичок Чип и Боб теперь лучшие друзья.

Дома вернувшийся пес освоился почти сразу. Моментально вспомнил все свои места, где любил лежать. В приюте не было достаточного моциона – с каждым их десятков подопечных просто нет возможности подолгу гулять. Чип существенно набрал вес. Сказывается и возраст, сейчас ему уже 11 лет. Первое время он ходил с одышкой. Сейчас активно худеет. Хозяева отказались от каш в пользу преимущественно белковой пищи для питомца. Кроме того, с ним гуляют по три раза в день.

– Поначалу он немного грустил, – говорит Ольга. – Все-таки за три года привык к новому месту и людям там. Кроме того, у него в приюте осталась подружка – дворняга Дора. Но сейчас он уже полностью освоился дома, ведет себя, как раньше. С Бобом они теперь тоже большие приятели. Молодой пес очень покладистый и добродушный, во всем уступает Чипу. Даже есть идет сначала старший. Чип подходит к миске проверить, что там сегодня им приготовили, Боб сидит в сторонке и терпеливо ждет, когда тот наестся. Только потом подходит сам. Надеюсь, больше с нами не случился ничего плохого и они оба еще долгое время будут нас радовать!