Золотые потолки, туалет размером с квартиру и дворец за 125 миллионов: Показываем самые роскошные коттеджи Омска

За этот домик у Ачаирского монастыря площадью 1 500 квадратов хозяин просит 125 миллионов Фото: Avito.ru

Про Омска часто можно слышать пренебрежительное высказывание "небогатый город". После просмотра объявлений о продаже недвижимости в Омске вы точно начнете сомневаться в этом. "Комсомолка" просмотрела сотню вариантов предлагаемой недвижимости. Естественно, смотрели и искали мы самые дороги коттеджи в городе. Некоторые объявления не могли оставить нас равнодушными. Мы решили поделиться информацией о них. Вдруг у кого-то из омичей завалялось несколько десятков миллионов. За эти деньги можно купить вполне себе лакшери-жилье.

Абсолютным номером один стал дворец, по-другому его назвать язык не поворачивается, на берегу Иртыша. Рядом с домом площадью в 1 500 квадратных метров находится Ачаирский монастырь. Одна кухня в этом жилище - 60 квадратов!

У коттеджа огромная территория. Внутри - просто хоромы. В гостиной высота потолков достигает 10 метров. В таком коттедже вполне можно потеряться. Дом обставлен дорогой мебелью. И его владельцам нельзя отказать в чувстве вкуса.

Высота потолков в самом дорогом доме Омска впечатляет. Фото: Avito.ru

- Огромная зона гостиной и кухни, множество спален, гардеробные комнаты, кабинеты, зимний сад, бильярдная, спортзал, сауна, джакузи, бассейн, прачечная, котельная, множество кладовых и универсальных помещений. Продуманная до мелочей инженерная система эксплуатации дома, - говорится в объявлении.

За роскошный дворец его владельцы хотят 125 миллионов рублей. Они отмечают в объявлении, что жилье вполне подошло бы в качестве элитной базы отдыха.

За 500-метровый коттедж на 11-й Любинской просят сумму скромнее. Всего 35 000 000 рублей. За эти деньги вы получите полный набор роскоши. Свой кабинет с дорогой кожаной мебелью, роскошную гостиную, ванную комнату из мрамора, настоящий будуар, а также собственный прудик с мостиком на территории. Стены и потолки в некоторых комнатах сделаны из материала под золото. А интерьеры спален напоминают дворцы XIX века. Жить в таком интерьере комфортно сможет, конечно, не каждый. Но для ценителей такого стиля это идеальное жилье.

Здесь все кричит в интерьере о том, что в доме "дорого-богато". Потолки сделаны под золото. Фото: Avito.ru

В этом коттедже будет очень просторно. Площадь лишь туалета составит несколько десятков метров. У многих омичей площадь квартиры бывает меньше.

Почти в каждом просмотренном нами дорогом доме есть обязательный набор лакшери: свой бассейн с сауной и камин, гараж на несколько машин, спортивный зал и кабинет для главы семейства. Не все интерьеры могут вызвать однозначную реакцию. Некоторым решения хозяев, построивших дом, могут показаться очень спорными. Как например, в коттедже за 20 миллионов на улице 11-я Северная. Здесь в помещениях будущий покупатель увидит много картин, позолоты, винтажа и, конечно, же колонн. Все здесь кричит о том, что это роскошный и элитный дом.

Камином в дорогих коттеджах мало кого удивишь. Но конструкция этого экземпляра нам показалась необычной. Фото: Avito.ru

Удивил нас и дом на Сибирском проспекте. За 278 квадратов владелец хочет 15,5 миллионов рублей. Уж слишком необычный материал выбрал хозяин для внутренней отделки помещений. Стены сделаны из бревна. И внутри коттедж с дорогой мебелью очень напоминает старую добрую русскую избу, но только в стиле лакшери.

- Коттедж имеет два этажа, плюс мансарда, подвальное помещение во всю площадь дома с отдельно расположенной котельной, кладовой и спортивным залом, - перечисляет достоинства жилища владелец. - Первый этаж: кухня-столовая, санузел, просторная гостиная. На втором этаже: три спальни, кабинет, ванная комната, выход на мансарду.

Интерьер в этом жилье мог бы стать основоположником нового направления: "русская изба в стиле лакшери" Фото: Avito.ru

Правда, продаются такие дома годами. Объявления о продаже дорогих коттеджей висят по несколько лет. А их хозяева постоянно снижают цену, чтобы хоть как-то найти покупателей. Слишком мало желающих в Омске выложить за жилье, пусть и элитное, 125 миллионов рублей.