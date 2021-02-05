«Песчаная сказка» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе снова выходит на арену омского цирка

Почти год назад гастроли грандиозного циркового шоу «Песчаная сказка» продюсерского цента Гии Эрадзе «Королевский цирк» в Омске были прерваны пандемией коронавируса и вот теперь, спустя 10 месяцев омский цирк возобновляет свою работу премьерой этого необыкновенного зрелища.

Все это время творческий процесс в труппе не прекращался: шли тренировки и репетиции, артисты и животные жили в нашем городе и ждали того часа, когда можно будет предстать перед зрителями во всей красе.

- Пандемию мы пережили здесь, - рассказал омским журналистам заслуженный артист России Гия Эрадзе. – Спасибо омскому цирку, омским органам власти, губернатору за то, что все это время нам помогали.

И вот теперь время долгожданной премьеры уже не за горами – в ближайшие выходные 6 и 7 февраля состоятся первые представления и будут проходить каждый викэнд. Интересно, что как только было объявлено о возобновлении шоу, омичи моментально раскупили билеты на премьеру и на последующие представления вплоть до 23 февраля. И это неудивительно, ведь те два выступления, которые успели состояться до пандемии в прошлом году, произвели на омичей неизгладимое впечатление и о них вспоминают до сих пор. Новое современное цирковое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» - это не просто зрелищное представление, а настоящий тематический цирковой спектакль, в котором все жанры циркового искусства представлены зрителям в совершенно необыкновенной «упаковке», а все номера объединены в одну сюжетную линию.

Зрители увидят виртуозную работу акробатов на мачте под руководством заслуженного артиста России Бориса Кима, мастерство буффонадных жонглеров на моноциклах - семьи Чугуновых, жокеев - артистов конной акробатики, романтические номера воздушных гимнастов, восхитятся эстрадным балетом и вдоволь повеселятся над искрометной клоунадой. Особый яркий колорит и настроение шоу «Песчаная сказка» придадут цирковые номера с животными: белоснежные самоедские лайки, далматинцы, шпицы, верблюды, обезьяны, павлины поразят омичей своими артистизмом.

Но главная изюминка необыкновенного шоу - аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста Тофика и Людмилы Ахундовых. Полуторатонные африканские бегемоты развенчают миф о своей неповоротливости, виртуозно выполняя невероятные трюки. Эти тяжеловесы, пребывая почти год в Омске, продолжали тренироваться.

- Таким животным как бегемоты нельзя простаивать из-за веса, - рассказал дрессировщик Тофик Ахундов. Я очень переживал и все это время ездил туда-сюда между Омском и Москвой, а последние два месяца живу в вашем городе. Мы будем делать все, чтобы наше шоу понравилось зрителям.

Непросто пришлось и артистам продюсерского центра «Королевский цирк».

- Тренировки у нас не прекращались, но все-таки есть некоторый мандраж перед выступлениями – мы немного отвыкли от работы в костюмах. Но в любом случае, когда нам сказали, что представления возобновляются, весь коллектив воспринял это с воодушевлением. Мы соскучились друг по другу, по зрителям, он очень хочется вернуться на манеж и услышать аплодисменты, - поделилась дрессировщица, воздушная гимнастка шоу «Песчаная сказка» Екатерина Запашная. Она выступает в номере со своими любыми четвероногими пушистыми партнерами - 23 собаки, кроме того, вместе с мужем Константином Растегаевым, исполняет воздушный номер на ремнях. Так же семейная пара выступает в аттракционе с верблюдами.

Все представления конечно же пройдут с соблюдением санитарных норм.

- В здании нашего цирка установлены 10 рециркуляторов, вентиляционная система работает исправно, есть 20 пунктов, где расположены антисептики и действует масочный режим, - рассказала директор Омского цирка Елена Агафонова. – У всех на входе будут проверять температуру, так же для этой цели закуплены тепловизоры. Представления пройдут при 50% заполняемости зала и шахматной рассадке. Только члены одной семьи смогут сесть вместе.

Даже артисты и сотрудники цирка за кулисами и в рабочих помещениях всегда будут находиться в масках. Единственное исключение – выступления на манеже, где они предстанут пред зрителями во всей красе своих невероятных костюмов. Такие меры предосторожности оправданы, ведь пандемия продолжается. Коллектив цирка и продюсерский центр Гии Эрадзе «Королевский цирк» присоединились к всероссийской акции, чтобы выразить свою благодарность медикам, которые все это время были на передовых рубежах с заразой – 12 февраля состоится благотворительное представление для семей работников медицинской сферы региона, активно принимавших участие в борьбе с пандемией «Во имя бьющихся сердец».

- Это Всероссийская социальная акция, в которой мы с удовольствием примем участие, - сказал заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Омичей и жителей области ждут в цирке на шоу «Песчаная сказка» с 6 февраля по субботам и воскресенья. Расписание и стоимость билетов уточняйте на сайте цирка https://www.circus-omsk.ru/. Там же можно онлайн приобрести билеты, причем их покупку не стоит откладывать – люди, соскучившись по развлечениям, быстро их раскупают.