Омского фотографа-педофила отправили в колонию на 9 лет

Любителя фото в стиле ню отправили в колонию.

В Омском областном суде вынесли приговор 35-летнему фотографу Андрею Москаленко. Мужчину признали виновным в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и приговорили к 9 годам колонии.

Напомним, о домогательствах педагога рассказали сразу несколько девочек, ходивших в фотостудию «АртХаус» при «Областной станции юных техников». Родители потерпевших обратились к силовикам. Во время расследования выяснилось, что таких эпизодов было намного больше.

Такие красивые фото на своей странице в соцсетях Павел, скорее всего, сможет выкладывать еще нескоро. Фото: vk.com

Фотограф сулил девочкам карьеру модели, предлагал устроить фотосессию и заверял, что для этого просто необходимо сняться ню. Также рассказывал потерпевшим, младшей из который на тот момент было 13 лет, что стесняться таких вещей просто непрофессионально. Осмелев со временем еще больше, «педагог» перешел к активным действиям: начал зажимать подростков в раздевалке и засыпать их недвусмысленными предложениями.

Изучением обстоятельств дела занимались в областном СУ СК. Следователь изъял все фото, имевшиеся на компьютере обвиняемого. Проведенная экспертиза подтвердила, что снимки имеют элементы порнографии.

Вероятно, теперь Андрею Москаленко придется переквалифицироваться из любителя ню в фотографа для стенгазеты колонии, куда его отправят отбывать срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы сильно удивились, когда узнали, что он натворил»: Бывшие коллеги рассказали об омском фотографе, обвиненном в педофилии

Судя по всему, психолог потребуется не только девочкам, посещавшим школу «АртХаус» при «Областной станции юных техников», но и их родителям. Мама одной из них призналась: до сих пор находится в шоковом состоянии после того, как вся эта история открылась.

Недоумение и шок матери девочки после того, как все открылось, вполне объяснимы. В официальной группе студии все вполне благопристойно. Улыбающиеся юные фотографы и отчеты об их успехах – победах на мелких городских и районных конкурсах. (Далее...)