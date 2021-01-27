Роспотребнадзор против смягчения ковидных ограничений в Омской области

Большая часть существующих ограничений, скорее всего, будет продлена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 28 января, пройдет очередное заседание областного оперштаба по противодействию коронавирусу. В последние несколько дней заболеваемость ковидом пошла на спад, а число выздоровевших, наоборот, растет. В связи с этим пошли слухи, что омичи могут рассчитывать на новые послабления в режиме полной готовности, действующий в регионе с конца марта.

Однако серьезных изменений, судя по всему, ждать не стоит. Управление Роспотребнадзора, мнение которого будет решающим, в преддверии оперштаба обнародовало свою позицию.

– Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, но оценивать ее как устойчивую – преждевременно, – рассказали в пресс-службе ведомства. – В связи с этим, предложение об увеличении заполняемости зрительных залов культурных учреждений до 75% вместо 50% Роспотребнадзор считает несвоевременным. Снижение случаев заболеваемости в регионе еще не носит устойчивого характера. Эпидемическая ситуация в регионе остаётся на особом контроле Роспотребнадзора.

Также сообщается, что Роспотребнадзор считает целесообразным возобновить присутствие зрителей на спортивных мероприятиях при заполняемости стадионов и залов на 30% от имеющихся мест. Контрольно-надзорные мероприятия Управления по спортивным объектам в 2020 году не выявили нарушений санитарного законодательства в части профилактики COVID-19.