Сегодня омичи празднуют Крещение. Традиционно в этот день многие окунаются в купели. Всего их в Омской области будет около 20. Однако врачи не советуют абсолютно всем сибирякам ехать к прорубям и проводить обряд омовения. Медики напоминают: купание в мороз могут себе позволить лишь закаленные омичи.- Врачи не рекомендуют нырять в прорубь неподготовленным людям. Закаливание должно быть постоянным, а окунаться раз в год в ледяную воду- опасно для здоровья, человек рискует переохладиться и подхватить инфекцию, - заявили в омском минздраве. - Есть и строгие противопоказания. При сердечно- сосудистых заболеваниях резкий перепад температур увеличивает нагрузку на сердце. В зоне риска люди, у которых проблемы с суставами- могут появиться боль и ломота в конечностях.Четко называют врачи и категории людей, кому водные процедуры в мороз вообще противопоказаны.- Воздержаться от желания искупаться в проруби на Крещение следует людям, которые страдают ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, а также тем, у кого имеются болезни органов дыхания, например, астма, бронхит, гайморит. Женщинам следует быть осторожными, чтобы в дальнейшем не было проблем по гинекологии, - говорят медики.Точно избегать этого стоит и омичам, которые поставили вакцину от ковида. Погружение в купель сильно сказывается на иммунитете. Ни в коем случае нельзя перед этим употреблять спиртное. Стоит быть осторожным и тщательно все взвесить при решении окунаться в холодную воду. Сейчас в Омске стоит 20-градусный морозец.- У многих людей есть хронические заболевания. У кого - то тяжелые формы, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено, так как это может спровоцировать ухудшение состояния здоровья. А многие и не знают пока о существовании своих заболеваний. Окунаться следует только подготовленному человеку»,- рассказала заведующая Поликлиникой №1 Горбольницы имени Кабанова Наталья Дмитриева.