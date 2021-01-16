Погоней со стрельбой закончилось дежурство для одного из экипажей ДПС. Они заметили на трассе Омск - Тюмень подозрительную \\"восьмерку\\". Машина виляла по дороге и при виде машины ГИБДД резко ускорилась. Легковушка ехала с явным превышением скорости. На требования инспекторов остановиться водитель не реагировал. Он только добавлял газу и пытался скрыться. Несколько раз \\"восьмерка\\" создала аварийную ситуацию на трассе. Началась долгая погоня.Проигнорировал водитель \\"восьмерки\\" и предупредительные выстрелы полицейских. В итоге сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам легковушки. Но даже на пробитых шинах водитель пытался скрыться от погони. Когда экипаж ГИБДД принудительно остановил легковушку, шофер все равно попробовал убежать от них. Но был задержан.- Установлено, что автомобилем управлял 19-летний житель Омского района с признаками опьянения, ранее лишенный права управления транспортными средствами. При этом регистрация ВАЗа прекращена в мае 2019 года. В настоящее время автомобиль помещен на специализированную стоянку, - рассказали в пресс-службе омской полиции.На ночного гонщика завели целую пачку административных протоколов - за неповиновение сотрудникам полиции, управление машиной пьяным, за выезд на встречную полосу и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того у машины была приостановлена регистрация, не было страховки.В итоге суд назначил омичу административный арест на 10 суток.