Уже в начале следующей недели, 19 января, верующие омичи будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение. По традиции именно в этот день верующие окунаются в купели. В этом году в Омской области их оборудуют в 18 местах. Стоит отметить, что в черте города официально оборудованных купелей не будет. Омичам придется отправиться в районы, чтобы совершить обряд.- При строительстве купели безопасность жизни людей должна быть в первую очередь предусмотрена и учтена. Мы тщательно проследим за этим. В месте оборудования купелей не должно быть промоин и спусков теплой воды, а толщина льда должна составлять не менее 25 см. Сейчас в планируемых местах она составляет от 40 до 60 см на реке Иртыш, в затонах и на озерах от 50 до 70 см. Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.Публикуем список мест, где специалисты МЧС оборудую купели и будут наблюдать за проведением массовых мероприятий:- Называевск, котлован;- Называевский район, село Жирновка, котлован;- Называевский рвйон, село Князеево, котлован;- Омский район, КЗО «Сказка» в Чернолучье, котлован;- Москаленки, котлован (две купальни);- Кормиловка, пруд;- Нижняя Омка, река Омь;- Шербакуль, котлован;- Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован;- Таврический район, село Копейкино, река Щучка;- Горьковский район, деревня Крупянка, база отдыха «Белый парус», река Иртыш;- Русско-Полянский район, село Солнечное, котлован;- Черлак, приток реки Иртыш;- Нововаршавка, пройма реки Иртыш;- Тюкалинск, река Тюкалка;- Муромцево, река Тара;- Седельниково, река Уй;- Тара, река Иртыш;На грядущих выходных омичам обещали потепление, но вот к 19 января температура немного опустится. Синоптики прогнозируют около -19 днем и примерно -25 к вечеру. Так что без традиционных крещенских морозов омичи не останутся.