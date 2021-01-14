После небольшого и непродолжительного «потепления» до минус 15 градусов в регион снова возвращаются лютые морозы.По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уже в ночь на 15 января на севере Омской области ожидается похолодание до -35 градусов. Днем обещают до -23 мороза. Правда, ветер при этом будет дуть юго-западный и совсем небольшой – 3-5 м/с.К счастью, сильные холода продержатся совсем недолго. Существенное потепление начнется уже на следующий день, 16 января. Ночью прогнозируют -14...-19, при прояснении до -24 градусов. Днем воздух на улице и вовсе прогреется до -3 градусов. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с.Аналогичная мягкая погода сохранится и в воскресенье, 17 января. Ночью обещают -7...-12, днем -2...-7 градусов.