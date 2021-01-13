Очень горячо накануне было в замерзающем Знаменском районе, куда на сход жителей губернатором был отправлен целый десант членов омского кабинета министров. На тяжелый разговор приехали министр промышленности Александр Посажеников, министр энергетики Антон Гаак, глава минтруда Владимир Куприянов и первый заместитель губернатора Александр Бойко.В Знаменском районе, напомним, 28 многоэтажных домов остались без тепла в 35-градусный морощ. Раньше они отапливались газом из Тевризского месторождения, но со временем оно истощилось. В итоге 31 декабря жители 400 квартир остались без тепла в аномальные морозы.О проблеме было известно еще в феврале прошлого года – тогда тоже были перебои с газом и отоплением в Знаменке. Но больше повезло с погодой. Почему власти почти год ничего не предпринимали – сейчас главный вопрос, который задают местные жители. В администрации района людям выдали дешевые конвекторы в каждую комнату. Однако греют они плохо, удается нагреть помещение до 10-12 градусов. К тому же в старых домах не справляется проводка: у людей плавятся провода, проводка, от перенагрузки на сеть выходят из строя стиральные машинки и микроволновки. Жители боятся возможных пожаров, поэтому отключают конвекторы при уходе из дома. Получается, что возвращаются они в холодные квартиры.- Они гоняют теплый воздух вокруг себя, но само помещение не нагревают, - жалуются жители Знаменки.К тому же из-за постоянной работы конвекторов у людей подскочила плата за электричество. У одной из пенсионерок только за три дня счетчик намотал на 1 000 рублей. В месяц плата лишь за свет может перевалить за 10 000. Таких денег у жителей просто нет.Искать проблему с отоплением замерзающей Знаменки приехали члены омского правительства. Однако разговор сразу не заладился. Без того озлобленных жителей не пустили на сход – путь людям в зал преградили сотрудники полиции. Знаменцы рассказывают: прошли только 50 человек, которые внесла в списки местная администрация. Их она же и наделила правом представлять интересы жителей. Самих людей причем об этом не спросили. В итоге десяток сибиряков остались на 30-градусном морозе. Они не оставляли попыток попасть внутрь.- Открывайте двери! Впустите нас! – кричали знаменцы.В итоге после штурма здания администрации в зал впустили еще 50 человек. А не попавшие внутрь жители не сдавались. Они еще с крыльца увидели, что зампред Валерий Бойко подходит к зданию и метров за 100 до него начали возмущаться и свистеть. Уставшие мерзнуть знаменцы сорвались и начали кричать. Тогда приехавшие чиновники омского правительства свернули и решили зайти в администрацию через черный ход.- Позор! Уууу! Через черный ход! Людей боятся! Боитесь, что мы вас побьем? – возмущалась самая ретивая пенсионерка.На самом же сходе нового быстрого решения замерзающим знаменцам не озвучили. Местные недовольны его итогами (подробнее см. «Компетентно»). Чиновники подтвердили, что газа в ближайшее время не будет. Единственный пока выход – обогреваться конвекторами.В ближайшее время подключат около 10% квартир к газовому отоплению. В основном – инвалидам, семья с детьми до года. Причем определять списки подключенных квартир, как говорят сами местные, будут определять старшие по домам.- Вы представляете, что начнется? Люди просто устроят травлю друг друга, - сказала в разговоре с нами жительница Знаменки Марина Разливинская.Еще людям пообещали протянуть новый газопровод из Большеречья. Но на это уйдет 1,5-2 года. Так что перебои с отоплением в Знаменке продлятся до конца зимы. Власти выдадут компенсацию жителям за расходы по электричеству. Так что единственный выход для людей – дожидаться лета. Быстро проблему с отоплением решить неудастся.КОМПЕТЕНТНО«Погреемся, видимо, теперь только летом»- Сход с жителями проблему никак не решил. Нам по-прежнему предложено обогреваться конвекторами. Это очень дорого и малоэффективно. Нагреть ими помещения до положенных 19 градусов нереально, - рассказала «Комсомолке» жительница Знаменки Марина Разливинская. - У меня в квартире установлен электрический котел. Пришлось покупать его в Омске. Я заплатила за него около 15 тысяч, если бы у нас не было знакомого электрика, это мне обошлось бы еще в 10 тысяч за работу. Ни один пенсионер не потянет такую сумму. В нашей квартире котел работает на средней мощности – экономим. За три дня намотало света на 900 рублей. В квартире не больше 13 градусов, сын уже пролежал из-за холода дома 4 дня с температурой. Нам обещают единовременную компенсацию расходов на электричество – порядка 17 тысяч рублей (на эти цели власти выделили 9,5 млн. – Прим. Авт.).Газ в месторождении есть, но из-за каких-то проблем он плохо идет. На ремонт скважины выделяли около 30 миллионов, но это не помогло, как я поняла. У нас было все нормально, когда стояла мазутная котельная. Если бы ее вернули, это решило проблему на какое-то время. Обещанное нам строительство газопровода из Большеречья – не решение. Год-два это точно займет. Так что погреемся, видимо, только в июне, когда придет лето.ОФИЦИАЛЬНО«Отключение газового отопления - вынужденная мера»- Чтобы решить проблему, жителей бесплатно обеспечили электрическими обогревателями, а проводка многоквартирных домов была усилена, чтобы выдержать возросшую нагрузку, - говорится в сообщении на сайте омского правительства. - Отключение газового отопления - вынужденная мера, которая позволит обеспечить жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов газом для приготовления пищи. Валерий Бойко в ходе встречи рассказал, что уже в этом году начнут проектировать газопровод от Большеречья до Тары, благодаря которому существующие коммуникации районов будут подключены к газоснабжению.