Трагедия случилась в поселке Любинском Омской области ранним утром 10 января. Из-за неисправного бойлера начался пожар. Был выходной, и семья Шубиных – родители и двое ребятишек – еще спала. ЧП обнаружили только, когда частный дом уже затянуло густым едким дымом. Тушить огонь было уже поздно. Единственное, что успел сделать 30-летний глава семейства, схватил жену и старшего сына и вытащил их на улицу.Потом кинулся в огонь за трехлетней дочерью, но выбраться обратно уже не смог. Тела девочки и ее папы смогли найти только после того, как потушили пожар.Сейчас 24-летняя жена погибшего оказалась наедине с чудовищной перспективой – у молодой женщины не осталось ничего, нет денег даже на похороны сразу двоих любимых людей.– Мама и сын благодаря погибшему, ценой его жизни были спасены! В тяжелом состоянии они были госпитализированы в больницу! – рассказывает их подруга Анастасия Харитонова. – У порядочной семьи случилось горе! Сейчас они столкнулись с непреодолимыми трудностями. Семья благополучная, но очень скромно живущая! Простые рабочие люди, которым ничто не предвещало беды!Друзья пострадавших, просят о помощи для них. Узнать подробности можно здесь.