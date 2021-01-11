Вслед за людьми, входящими в основные группы риска, – медиками, учителями и сотрудниками экстренных служб – теперь от коронавируса могут привиться, вообще, все желающие. Омичам ставят только прививку «Спутник V». Бесплатная прививка положена любому жителю региона в возрасте от 18 до 60 лет. Пенсионеры пока идут на вакцинацию не слишком активно. Возможно, это связано с запретом на выход из дома без крайней необходимости из-за пандемии.По наблюдениям сотрудников пунктов вакцинации, самые активные – молодые женщины. В целом же основная масса тех, кто решился на прививку, – люди активного возраста от 25 до 55 лет. Но даже из этой категории многие пока просто приходят узнать, как подготовиться к прививке.По информации областного минздрава, в регион поступило 3442 дозы «Спутника V». Привито 2513 человек, из них 1080 вакцинированы уже двукратно (чтобы прививка заработала, ее необходимо ставить дважды). Вакцины еще есть, и в ближайшие дни ожидается новая партия.Поскольку почти половина сотрудников омской «Комсомолки» уже переболела ковидом, мы решили воспользоваться служебным положением и уточнить, надо ли делать прививку таким людям. Как выяснилось, если титр антител ниже нормы (ее надо уточнять у лечащего врача), человек больше не заразен, но не застрахован от нового заражения. Прививку в этом случае лучше сделать. Медики утверждают, что это не опасно даже для ослабленного перенесенной инфекцией организма.Рекомендации для тех, кто планирует сделать прививку от коронавируса:Для начала надо позвонить в медучреждение по месту жительства и записаться на прививку. Собираясь в больницу, пациент должен взять с собой страховой полис и паспорт. Как-то особо готовиться не стоит. Главное, необходимо быть абсолютно здоровым. При инфекции или обострении хронического заболевания следует воздержаться от вакцинации от коронавируса. Женщинам также важно убедиться, что они не беременны.После прививки нельзя употреблять алкоголь в общей сложности в течение 42 дней. Напомним, вакцины ставятся в два приема через 21 день.Вот пункты, где можно сделать прививки в Омске:– Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова,– Медсанчасть № 7,– Городская поликлиника № 12,– Городская больница № 2,– Медсанчасть № 4.Прививочные пункты в районах Омской области:– Тарская ЦРБ (там могут привиться жители Тарского, Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского и Седельниковского районов).– Большереченская ЦРБ (отвечает за Большереченский, Саргатский, Колосовский и Муромцевский районы).– Калачинская ЦРБ (Калачинский, Кормиловский, Оконешниковский, Горьковский и Нижнеомский районы).– Черлакская ЦРБ (Черлакский и Нововаршавский районы).– В Исилькульская ЦРБ (Исилькульский, Москаленский, Полтавский, Шербакульский и Марьяновский).– Называевская ЦРБ (Называевский, Крутинский и Тюкалинский районы).– Павлоградская ЦРБ (Павлоградский, Русско-Полянский, Одесский, Таврический и Азовский районов).– Жители Любинского и Омского районов получат прививку в ГБ № 1 Омска.