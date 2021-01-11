Омичи нашли способ решить проблему с нехваткой мест для захоронения погибших родственников. Свежие могилы оборудуют на кладбищах, относящихся к поселкам, которые находятся в ближайших к городу районах. Больше всего страдает от этого Омский район, где в некоторых поселках территория кладбищ разрастается сверх всякой меры.Например, в поселке Ключи Омского района на местном кладбище некоторое время назад закончились места для погребения, но новые могилы исправно продолжили появляться, со временем они заполнили оставшиеся границы кладбища и вышли за его пределы. Тогда местные жители и забили тревогу.В администрации Омского района обратили внимание на проблему и выяснили, что незаконные захоронения производились по содействию главы Ключей.- Заведомо зная об отсутствии на территории поселка Ключи места для захоронения, глава сельского поселения А.В. Тымань продолжает активно содействовать в погребении умерших родственников городских жителей, в первую очередь жителей поселка Берегового, на территории, заведомо не являющейся местом погребения. Так, только на протяжении 2020 года, на землях сельскохозяйственного назначения с подачи Администрации Ключевского поселения было произведено несколько сотен захоронений, - рассказали в администрации Омской района.Еще в начале ноября 2020 года на территории Ключей ввели запрет на захоронения людей, не имевших прописки в поселке. Таким образом власти надеялись остановить рост кладбища на сельхозтерриториях, но местная администрация продолжила выдавать разрешения на новые захоронения. Сейчас эта деятельность приостановлена, а главе администрации Ключей поручено принять меры по прекращению незаконных захоронений.Пока точная судьба незаконных могил не известна, но в администрации Омского района предупредили омичей, что их в любой момент могут перенести. Такие случаи уже были на территории района.- По требованию надзорных органов в любой момент может быть реализована процедура перезахоронения с территории, не являющейся официально отведенной территорией места погребения, - уточнили в районной администрации.