Даже многие омичи считают, что в Омской области особенно не на что посмотреть и, если спросить, зачем стоит приехать в Омск, то многие теряются с ответом. В туристическом информационном центре смотрят на привлекательность региона для туристов оптимистично и даже составили календарь, в котором собрали 12 мест, которые точно стоит увидеть в Омской области.- Для всех-всех-всех наш первый подарок - календарь, где перечислены вдохновляющие причины посетить Омск и Омскую область, открыть новые горизонты и вновь очутиться в любимых локациях. На нашем календаре их 24, но уже очень скоро мы расскажем вам 55 причин посетить Омскую область! - рассказали в ТИЦ.В составлении календаря поучаствовали сами омичи, по итогам голосования на сайте ТИЦ были отобраны самые популярные варианты, которые сами жители Омской области считают наиболее привлекательными. Среди них оказались:- Возможность пробежать марафон не только летом, но и под Рождество. Действительно, Омск часто называют беговой столицей Сибири. Речь идет о летнем марафоне SIM и рождественском полумарафоне. В этом году из-за коронавируса эти старты проходили в онлайн формате.- Возможность пробежать Ultra Trail SOLARICE по соленому озеру Эбейты. Это не такой популярный марафон, как предыдущие два, но все же довольно масштабное событие, проходит в начале сентября.- Возможность прокатиться на лыжах в Сибирской тайге. В продолжение спортивной темы омичи отметили, что активно отдыхать в Омской области можно не только летом, но и зимой.- Возможность пройти по эколого-туристическим тропам. На территории Омской области таких троп действует 4: в \\"Птичьей гавани\\" на территории Омска, на озерах Эбейты и Линево, а последняя \\"Екатерининский бор\\" открылась недавно, это осенью, в Тарском районе на севере.Достойными внимания омичи считают и различные фестивали, которые проходят на территории области. В календаре вспомнили о трех из них:- Фестиваль реконструкторов \\"Служилые люди Сибири\\". Центр военной реконструкции постоянно радует омичей появлением людей в исторических военных костюмах на разных городских праздниках. Реконструкторы базируются в Омской крепости, поэтому познакомиться с историей можно в любой день, не обязательно праздничный.- Фестиваль \\"Солнцестояние\\" в Окунево. Этот фестиваль проводится 19-22 июня в праздник Ивана Купала.- Фестиваль латышский народный праздник \\"Лиго\\". Он проходит в Муромцево в Муромцевском районе 22-23 июня. Там можно познакомиться с латышской культурой и историей латышских поселений на территории Омской области.Также в список обязательных развлечений в Омской области попали: сбор клюквы, посещение драматического театра и музея имени Врубеля, любование красивейшими закатами и размышления о жизни рядом с Любочкой на Любинском проспекте.Календарь можно самостоятельно распечатать и повесить дома или на работе. Также его создатели работают над электронной версией. И совсем скоро ждем еще 31 причину, чтобы узнать все 55 причин, по которым стоит посетить Омскую область.