Недавно отгремела встреча Нового года, близится Рождество, а совсем скоро закончатся новогодние каникулы. Омичи, которые ставили искусственные ели просто разберут новогоднюю красавицу и положат на хранение до следующего Нового года, а вот те, кто предпочитает живые деревья встанут перед вопросом, что делать с елкой.Можно, конечно, выбросить дерево на ближайшую мусорку, а можно сдать в пункты приема и помочь таким образом Большереченскому зоопарку. Все елки, которые сдадут омичи, обработают, почистят и отправят на корм копытным обитателям зоопарка. Также о елки любят поточить когти крупные кошки.Сдать ели можно будет во всех округах грода по следующим адресам:Ленинский округ:1-я Красной Звезды, 81: 20, 29 января с 13:00 до 14:30Карбышева, 39: 20, 29 января с 19:30 до 21:00Серова, 13: 19, 27 января с 13:00 до 14:30Серова, 4а: 19, 27 января с 14:50 до 16:20Спортивная, 52: 20, 29 января с 14:50 до 16:20Кировский округ:бульвар Архитекторов, 3/8: 21 января с 17:40 до 19:10 и 30 января с 13:20 до 15:20бульвар Зеленый, 6: 15, 26 января с 13:00 до 14:30Конева, 8: 21 января с 13:00 до 14:30 и 30 января с 11:00 до 13:00Крупской, 13/1: 15, 26 января с 14:50 до 16:20 и 21 января с 19:00 до 21:00Лукашевича, 15: 15, 26 января с 19:30 до 21:00проспект Комарова, 17/2: 21 января с 14:50 до 16:20 и 30 января с 16:40 до 18:40Туполева, 1б: 15, 26 января с 14:40 до 19:10 и 30 января с 19:00 до 21:00Октябрьский округ:проспект Космический 18а к.5: 23 января 16:40 до 18:40 и 28 января с 17:40 до 19:10проспект Космический 26а: 23 января с 13:20 до 15:20 и 28 января с 14:50 до 16:20Кирова, 20: 20, 29 января с 17:40 до 19:10Куйбышева, 113к1: 17 января с 16:40 до 18:40, 19 января с 19:30 до 21:00 и 25 января с 17:40 до 19:10Масленникова, 18б: 17, 23 января с 19:00 до 21:00 и 28 января с 19:30 до 21:00Советский округ:2-я Поселковая, 24: 18, 24 января с 19:30 до 21:00Бархатовой, 9: 18 января с 14:50 до 16:20 и 24 января 13:20 до 15:20Бородина, 10/4: 18 января с 17:40 до 19:10 и 24 января с 16:40 до 18:40Малиновского, 23к1: 18 января с 13:00 до 14:30 и 24 января с 11:00 до 13:00Красный Путь, 105б: 16, 22, 31 января с 19:30 до 21:00Центральный округ:10 лет Октября, 70: 17 января с 13:20 до 15:20, 25 января с 14:50 до 16:20 и 27 января с 19:30 до 21:002-я Дачная, 10: 16 января с 16:40 до 18:40 и 22, 31 января с 17:40 до 19:10поселок Биофабрика, 19к1: 23 января с 11:00 до 13:00 и 28 января с 13:00 до 14:30Волочаевская, 15к1: 16 января с 11:00 до 13:00 и 22, 31 января с 13:00 до 14:30Добровольского, 11: 16 января с 13:20 до 15:20 и 22, 31 января с 14:50 до 16:20маршала Жукова, 107: 19, 27 января с 17:40 до 19:10 и 25 января с 19:30 до 21:00Омская, 112: 17 января с 11:00 до 13:00 и 25 января с 13:00 до 14:30