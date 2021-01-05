Новый год уже наступил, а омские автоинспекторы неожиданно для себя поймали на дороге Деда Мороза, который спешил на праздник.Все началось обыденно. Патруль ДПС нес службу в районе Московки-2, на улице Машиностроительная. Поздним вечером примерно в 23:00 мимо них проехал автомобиль \\"Шкода\\", который петлял по дороге и чуть не стал причиной для аварии. Полицейские сразу же отправились в погоню, которая, к счастью, длилась не долго. Водитель остановился на обочине, но выходить не спешил. Когда сотрудники ДПС сами открыли водительскую дверь, к ним навстречу вышел Дед Мороз.Омич оказался слишком пьян, чтобы даже добраться домой самостоятельно. Это быстро выяснилось в ходе беседы. Оказалось, что он не просто так катался по ночным улицам, а ехал к ребенку, чтобы поздравить с Новым годом. А чтобы добраться до места, позаимствовал машину своей матери.- Я до праздников развелся. У меня дочь осталась. Вот, ехал поздравить, - рассказал задержанный омич полицейским.Конечно, поздравить ребенка в таком состоянии омичу не удалось. На него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и отправили автомобиль на штрафстоянку. Самого горе Деда Мороза полицейские отвезли домой, чтобы мужчина не замерз в лютые холода.