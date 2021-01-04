Новый год приносит нам ожидание чуда. Особенно актуальным это становится для тех, кто потерял своих родственников и ждет их домой. Предновогодняя пора в поисковом отряде \\"Лиза Алерт\\" выдалась насыщенной и, несмотря ни на что, радостной. Домой удалось вернуть сразу двоих людей.Как рассказали волонтеры отряда, за несколько дней до праздника на горячую линию позвонил омич по имени Роман и сообщил о том, что нашел мужчину посреди зимней улицы без теплой одежды. Он рассказал, что мужчина не помнит своего имени и места жительства, только утверждает, что живет неподалеку, а сидел на улице Бородина. На вид потерявшемуся омичу было 65-70 лет, а из одежды на нем оказалась только легкая куртка, трико да меховая шапка. Неравнодушный омич отвел пенсионера в ближайший магазин, чтобы погреться и позвонить волонтерам.- Наш инфорг связалась с Романом, совместными усилиями они опросили мужчину и, о чудо, мужчина вспомнил, как его зовут. Но по-прежнему не помнит, где он живет. Тогда мужчину попросили показать, что у него в карманах. Часто дементным старикам раскладывают записки, чтобы в подобных случаях можно было связаться с родными. Не нашли, - рассказали в отряде.Когда один из волонтеров увидел старика, то вспомнил, что дедушка уже терялся. Прошедшим летом неравнодушны омичи также встретили его на улице и поняли, что пенсионеру нужна помощь. Тогда он попал в больницу, а на следующий день полиция выяснила, где проживает Виктор Николаевич.Адрес, который уже был у поискового отряда, оказался верным. Нашелся и телефон родственников, которые быстро забрали Виктора Николаевича домой. Для него все закончилось благополучно. Пенсионер потерялся поздним вечером, Роман нашел его около 10 часов. И это, как отмечают в \\"ЛизаАлерт\\", довольно большая удача, потому что вероятность встретить людей на улице в такое время мала, а неравнодушного человека и вовсе стремится к нулю.Следующие сутки для волонтеров тоже оказались не спокойными. На этот раз о попавшем в беду старике сообщила медсестра. По ее словам, пожилой мужчина попал к ним в отделение накануне. Из информации о себе мужчина смог вспомнить только имя, Сергей Валерьевич. Больше он ничего назвать не смог, ни адреса, ни подробностей. Позже ему удалось вспомнить, что в Омске у него есть дети. Тогда медсестра и решила позвонить в поисковый отряд и попросить помочь в поисках родственников.- Наши инфорги еще раз связались с медиком и собрали всю информацию, которую дал о себе Сергей Владимирович. После мы начали поиски родственников. Удачно, что информацию уже через несколько часов увидел сын потерявшегося. Он оперативно связался с больницей и подтвердил, что готов забрать отца домой после выписки, - рассказали в поисковом отряде.Так удачно закончился 2020 год для двух омских семей и волонтеров, которым удалось вернуть пропавших людей домой.