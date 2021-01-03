В первые дни 2021 года в Омск пришли лютые морозы. Ночами температура опускается ниже -35. Днем уже третий день подряд стоит 30-градусный холод. Правда, обморожений в первые дни января удалось избежать. Омичи вовремя вызывали скорую прохожим, перестаравшимся с празднованием.В региональном минздраве рекомендовали сибирякам без лишней необходимости не покидать своих квартир. В ночь с 3 на 4 января синоптики обещают до -40. Это будет самая холодная ночь нынешней зимой.- Просьба не покидать дома без особой надобности, проследить, чтобы на улице не оказались люди пожилого возраста, дети, лица с ограниченными возможностями здоровья. Если все-таки потребность в пребывании на открытом воздухе существует, нужно внимательно следить за появлениями симптомов обморожения, - говорится в официальном сообщении омского минздрава.Как распознать признаки обморожения, сибирякам рассказала врач-травматолог поликлиники № 1 Мария Гут. Люди не всегда сразу понимают опасность.- Первый признак того, что вы обморозили какой-то открытый участок тела – это изменение цвета и вида кожных покровов, может ощущаться покалывание, зуд. Если человек взрослый и находится в адекватном состоянии – он сразу поймет, что нужно зайти в помещение, - говорит медик. - Однако, бывает, особенно в новогодние каникулы, что люди не оценивают ситуацию критично. При употреблении алкоголя у человека меняется терморегуляция, ему может показаться, что не так уж и холодно.При обморожении самое главное как можно быстрее обратиться в больницу. Назвала врач и главную ошибку, которую допускают омичи.- Внимание: категорически запрещено опускать обмороженную руку или ногу в горячую воду, Ни в коем случае нельзя «отогревать» поврежденные участки кожи в бане, протирания алкоголем, а также его прием внутрь также не способствуют восстановлению кожных покровов, а только усугубляют картину, - объясняет врач-травматолог поликлиники № 1 Мария Гут.Врачи рекомендуют теплее одеваться и особенно следить за одеждой пожилых людей и подростков. А лучше всего - остаться дома.- В такую погоду, как установилась у нас в регионе сейчас, и тем и другим лучше сидеть дома. То же касается и подростков, которые практикуют ношение одежды не по погоде и не по размеру, оставляют незащищенными щиколотки, уши, пренебрегают ношением варежек. Лучше всего использовать это вынужденное пребывание дома для каких-то семейных дел и занятий, чего обычно не достает в будни, - советует медик.