В канун Нового 2021 года в расписании омского аэропорта появился очень странный рейс. Его номер №2020, а выполняет его авиакомпания \\"Старый 2020 год\\". При этом конечный пункт назначения у него \\"В прошлое\\".Вот только улететь этим самолётом назад в 2020 год у жителей Омске не получится. Все дело в том, что статус у этого странного рейса всегда один и тот же - \\"отменен\\". И дело здесь совсем не в нелетной погоде или проблемах с самолетом. Оказалось, что рейс в прошлое - это всего лишь милая праздничная акция омского аэропорта. Да и вряд ли после такого сложного 2020 года нашлось бы много желающих пассажиров вернуться в него.- Объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось у нас на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции, - сообщили подробности необычной акции в пресс-службе аэропорта.