В первый день же день Нового года медиками сразу был зафиксирован рекорд по количеству зараженных коронавирусом в Омске. Диагноз подтвердился у 257 человек. Вспышки заболеваемости перед праздниками опасались и власти (подробнее см. «Сказано»).- Наступила пора новогодних праздников и у нас появилось свободное время. Это время хочется провести провести с друзьями и близкими, но, к сожалению, по рекомендациям Роспотребнадзора общение придется ограничить или перевести в онлайн-формат, - сказано в сообщении регионального минздрава.Врач-эпидемиолог дала советы омичам, как избежать риска заражения коронавирусом. На каникулах сибиряки ходят в гости и по кафе. А это серьезный риск заболеть ковидом самому и заразить близких.- Отмечайте праздники вместе с семьей. Избегайте большого скопления людей, а при проведении встреч и застолий старайтесь, чтобы количество людей было максимально ограничено, - советует врач-эпидемиолог ГКБ № 11 Татьяна Анненкова.Медик напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра и носить маску в общественных местах. Антисептики тоже никто не отменял - они эффективно борются с инфекцией. Врач советует омичам также поменьше ездить по городу и провести январские каникулы дома в узком кругу семьи.- Рекомендуется ограничить перемещение по городу. Старайтесь совершать поездки только в случае острой необходимости, используя личный транспорт, по возможности, стараясь избегать общественный. В какой компании можно отмечать? Допустимое количество людей, - рекомендует эпидемиолог. - Конечно же, семья, которая проживает в одной квартире вне зависимости от количества в ней людей может отмечать праздники совместно. А вот приглашать родственников рекомендуется, как можно меньше.Врач-эпидемиолог ГКБ № 11 Татьяна Анненкова также просит омичей отказаться от приглашения в дом аниматоров – Деда Мороза и Снегурочки, а также других героев. И контролировать свое питание на каникулах. Различные кишечные инфекции и отравления в это время тоже никто не отменял.СКАЗАНО«Важно не получить по итогам праздников массовую заболеваемость»Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:- Важно не получить по итогам праздников массовую заболеваемость, сохранить здоровье граждан, а для этого - соблюдать все меры безопасности. Поэтому решено перевести все активности и массовые гуляния на новогодние праздники на улицу. На свежем воздухе нет контакта, соревнования возможны, тем более у спортсменов есть обязательный соревновательный план.