Совсем не до шуток 31 декабря было жильцам одной из омских многоэтажек. Как сообщают очевидцы, все случилось на Левом Берегу. После встречи Нового года местные жители по традиции вышли во двор, чтобы пострелять салютами и фейерверками. Однако, судя по всему, что-то пошло не так. Омичи не рассчитали угол установки салюта и заряды полетели прямо в многоэтажку, стоявшую в паре десятков метров.В соцсетях появилось видео инцидента. На нем очевидцы в шоке от происходящего. Видно, как заряды попадают прямо в балкон и окно на 9 этаже дома. Повсюду искры и хлопки.- Балкону пипец! Вызывай пожарных, - говорят на видео случайные очевидцы.Они же сообщают: жильцов невезучей квартиры сильно напугало незапланированное пиротехническое шоу.- Ого! Ты видел? Там люди аж отпрянули! Вот это у них шоу! - говорят на ролики омичи.Чем закончилось происшествие, непонятно. Неясно и как получилось, что фейерверк полетел прямо в окна дома. О пострадавших пока ничего официально не сообщается. Но эту новогоднюю ночь жители квартиры, в которую угодил целый залп салютов, точно надолго запомнят.