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Общество

В дисконт-центрах «Май-Ё» скидки абсолютно на все 30%!

Беспрецедентная и полная ликвидация зимней коллекции.
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Сеть магазинов «Май-Ё» приготовила для омичей и жителей региона замечательный новогодний подарок. Во всех магазинах сети Омска и Омской области началась беспрецедентная, тотальная распродажа – полная ликвидация зимней коллекции! Абсолютно на все товары в феврале здесь действуют скидки 30%! Подробности уточняйте непосредственно у продавцов.

Адреса магазинов «Май-Ё»в Омске:

- ул. Олега Кошевого, 28 а,

- ул. 22 Апреля, 8,

- ул. 6 Шинная, 8,

- ул. Гуртьева, 19.

Магазины «Май-Ё» работают также во всех районах Омской области.

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