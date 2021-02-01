В дисконт-центрах «Май-Ё» скидки абсолютно на все 30%!

Сеть магазинов «Май-Ё» приготовила для омичей и жителей региона замечательный новогодний подарок. Во всех магазинах сети Омска и Омской области началась беспрецедентная, тотальная распродажа – полная ликвидация зимней коллекции! Абсолютно на все товары в феврале здесь действуют скидки 30%! Подробности уточняйте непосредственно у продавцов.
Адреса магазинов «Май-Ё»в Омске:
- ул. Олега Кошевого, 28 а,
- ул. 22 Апреля, 8,
- ул. 6 Шинная, 8,
- ул. Гуртьева, 19.
Магазины «Май-Ё» работают также во всех районах Омской области.
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