«Не надо волноваться»: В омском минздраве прокомментировали видео огромной очереди из ковидных скорых

Жители Омска начали активно делиться видео, не которых запечатлены пугающие очереди из машин скорой помощи. Все они выстраивались к поликлиникам, где проводят компьютерную тамографию, чтобы поставить или опровергнуть диагноз COVID-19. Накануне появилось сообщение об очереди из 26 машин к поликлинике №2 им. А.Н.Кабанова. Тогда мужчина пожаловался, что долго не мог дозвониться до скорой, а когда его забрали, то пришлось стоять в очереди до позднего вечера.

На следующий день в подобную ситуацию попал другой омич. Он попал в очередь из десятка машин в поликлинике на пр. Комарова. Мужчина, чтобы не быть голословным, тоже заснял это на видео.

- Внутри в поликлинике сидит около 50 человек, - рассказал автор видео о положении дел в приемном покое больницы.

Омичи в комментариях разделили негодование пациента и вспомнили свои неудачные опыты общения со скорой во время пандемии.

В Омском минздраве обратились к горожанам и попросили не бояться очередей. В ведомстве признали, что они существуют, но заверили, что в них нет ничего страшного. В городе работают 4 аппарата КТ в МСЧ № 4, онкологическом диспансере, поликлинике № 2 больницы № 1 им. А. Н. Кабанова и Клиническом диагностическом центре. В ведомстве утверждают, что все больницы, где делают КТ, работают с повышенной нагрузкой, чтобы успеть проверить всех пациаентов с симптомами ОРВИ.

- Нужно понимать, что само проведение компьютерной томографии требует времени. После каждого пациента аппарат нужно обработать, выдача результата тоже занимает определенный временной отрезок. Также иногда необходимо устраивать технологические перерывы, чтобы провести диагностику аппаратов во избежание крупных поломок, – уточнили в омском минздраве.