2020-07-25T12:04:03+03:00
Общество

В Омской области ввели режим ЧС

Из-за жары регион может лишиться трети урожая
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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В Омской области практически все лето, а также конец весны стояла сильная жара – максимальная температура превышала +25 градусов. Все это сопровождалось ветром, выдувавшим остатки влаги из почвы. В результате во многих местах урожай не вызревал, а сох на корню.

В связи с создавшейся ситуацией губернатор Александр Бурков подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС.

По информации областного правительства, с третьей декады мая в Полтавском и Черлакском районах зафиксирована почвенная засуха. Со второй декады июля в Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском, Москаленском, Азовском, Павлоградском и Шербакульском районах – суховей.

Все это угрожает росту яровых и может привести к значительному материальному ущербу. Глава регионального минсельхоза, которому поручили контроль за ситуацией, отметил, что Омская область может потерять до трети урожая.

Напомним, лето в регионе началось очень рано. Уже в начале мая стояла аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха в отдельных районах была выше климатической нормы на 10-17 градусов и била все исторические рекорды.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 11 мая в Омске максимальная температура воздуха повысилась до +29,6 градусов, предыдущий показатель +29,5 градусов наблюдался в 1962 году. 13 мая воздух прогрелся до +32,3, предыдущий показатель +31,5 градусов был в 1962 году. 14 мая повторился абсолютный максимум температуры, который составил +32 градуса и наблюдался в 1965 году. ( Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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