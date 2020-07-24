2020-07-24T12:14:54+03:00
Общество

Названы самые необычные и самые частые имена омских детей

Нередко родители выбирают и двойные имена
Станислав МУХИН
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Названы самые необычные и самые частые имена омских детейНазваны самые необычные и самые частые имена омских детейФото: Станислав МУХИН
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В департаменте ЗАГС опубликовали интересную статистику. Там выяснили самые частые и редкие имена, которыми называли детей в Омской области за последнее время. Как оказалось, с фантазией у омичей все в порядке. Так что теперь в регионе живут Царина, Давлат, Рубина и Климент.

Родители нередко давали двойные имена своим детям. Среди них есть такие, как например Таисия-Сеная, Лев-Валентин и даже Лионель-Александр. Законом двойные имена не запрещаются.

Сохраняется у сибиряков и мода на старые и славянские имена. Они сейчас пользуются невероятной популярностью. Ощущение, что омичи буквально соревнуются, у кого имя будет наиболее вычурным. Охотно называют детей Лукерьями, Прохорами, Лукьянами, Тарасами и даже Ерофеями.

А вот в топе самые популярных уже который год без изменений. Безоговорочные лидеры у девочек Софии и Дарьи. Мальчикам чаще всего дают следующие имена: Артем и Александр. Они сейчас самые трендовые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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