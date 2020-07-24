2020-07-24T09:17:53+03:00
Общество

В Омской области при раскопках нашли наконечник стрелы, которому 12 тысяч лет

Археологи считают, что в этом месте раньше была стоянка древних охотников на бизонов [фото]
Станислав МУХИН
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Артефакту 12 тысяч лет. ФОТО: ОмГУАртефакту 12 тысяч лет. ФОТО: ОмГУ
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Настоящая удача улыбнулась археологам на раскопках в Саргатском районе. На палеолитической стоянке Чернозерье II работает группа научно-исследовательской лаборатории экспертиз Омского государственного Университета. Считается, что в том месте была стоянка охотников на бизонов. Первые раскопки здесь начались еще в конце 60-х годов. Но такой ценный артефакт удалось найти только сейчас.

- В ходе работ в слое, датируемом 10.5 тыс. до н.э., конца эпохи позднего палеолита были найдены фрагмент нуклеуса, каменные отщепы, массивные кости животных. Но главной находкой стал фрагмент наконечника стрелы, поврежденный при столкновении с твердым препятствием, - рассказали археологи университета.

Артефакту 12 тысяч лет. ФОТО: ОмГУ

Артефакту 12 тысяч лет. ФОТО: ОмГУ

Как предполагают ученые, наконечнику стрелы около 12 тысяч лет. А это значит, что у охотников Черноозерья уже в те времена было довольно передовое оружие. Ранее считалось, что оно появилось у древнего человека гораздо позже. Обнаружили археологи и другие ценные артефакты: фрагменты челюсти и ребра травоядного животного. Археологи считают, что они принадлежат лошади эпохи плейстоцена. После прохождения экспертизы найденные артефакты могут существенно повлиять на представления о заселении территории Омской области древним человеком и образе его жизни.

Считается, что в этом месте у древних людей была сезонная стоянка для охоты на бизонов. ФОТО: ОмГУ

Считается, что в этом месте у древних людей была сезонная стоянка для охоты на бизонов. ФОТО: ОмГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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