2020-07-16T12:08:39+03:00
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 16 июля 2020: В минздраве назвали причину резкого роста числа заболевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 16 июля 2020 года, самые важные события
Станислав МУХИН
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С начала пандемии уже 5 тысяч заболевших.С начала пандемии уже 5 тысяч заболевших.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Резко подскочили цифры по зараженным коронавирусом в Омской области. Ранее в минздраве 20-30 заболевших в сутки готовы были называть победой. Однако до этих значений еще очень далеко. В последние дни в среднем за день добавляется 90-100 новых случаев. А в последние сутки и вовсе был побит рекорд: COVID-19 подтвердился у 105 человек! С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 5 тысяч человек.

Впрочем, в омском минздраве успокаивают жителей. Там уверяют: вспышки нет, просто усилились темпы тестирования. Именно это считают основной причиной увеличившихся цифр в регионе.

Статистика заболеваний.

Статистика заболеваний.

- Особо подчеркнем, что цифры держатся в таком коридоре благодаря тому, что омичи стали активнее сдавать тесты в частных лабораториях, и тем самым выявляются бессимптомные носители вируса, – заявили в минздраве.

Количество смертей уже составило 47. Их омские медики спасти не смогли. Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Нежинском геронтологическом центре. Появилась информация о 5 скончавшихся постояльцев от COVID-19. Однако в минтруда это опровергли. Там заявили, что люди умерли "не от коронавируса, а сопутствующих заболеваний".

При этом в минздраве сообщают, что 60% омичей переносят коронавирус без симптомов.

- Они узнают о том, что находятся в фазе болезни, когда приходят сдать анализ для работы, поездки в санаторий, просто для того, чтобы проверить наличие антител, считая, что переболели ранее. Они же попадают в общее число заболевших, поскольку частные клиники передают информацию в региональный минздрав, - пояснили в ведомстве.

Тем временем, в регионе действует масочный режим. Однако соблюдают его в общественных местах далеко не все. Полиция, Роспотребнадзор и мэрия регулярно устраивают рейды по торговым центрам и небольшим магазинам. По данным властей, в среднем в день штрафуют за отсутствие масок 15-20 человек в день. Напомним, что масочный режим действует в Омской области как минимум до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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