Коронавирус в Омске, последние новости на 14 июля 2020: В доме престарелых от COVID-19 умерли сразу 5 человек

Обостряется ситуация с коронавирусом в Омской области. Уже несколько дней прирост заболевших каждые сутки составляет более 90 человек. Вот и последний день не стал исключением. Таким образом, общее количество случаев уже приближается к 5 000 в Омской области. Количество умерших от коронавируса перевалило уже 40. Выздоровели с начала пандемии 2 806.

К сожалению, выявлен новый очаг COVID-19. В Нежинском геронтологическом центре еще в начале июня обнаружили вспышку. Учреждение закрыли на карантин. Однако это не помогло, старики продолжали заражаться. В итоге количество заболевших коронавирусом в одном только доме престарелых перевалило за 40 человек. В СМИ появилась информация о том, что 5 постояльцев умерли от COVID-19.

В региональном минздраве подтверждать информацию о пятерых умерших не стали, но и не опровергли. За комментариями рекомендовали обратиться в минтруда, в чьем ведении находится геронтологический центр. Но ведомство было недоступно для оперативного комментария.

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Что работает, а что закрыто?

открыто:

- летние веранды кафе;

- торговые центры и магазины;

- садики;

- гостиницы;

- некоторые загородные базы отдыха;

- фитнес-клубы;

- школьные лагеря

закрыто:

- кинотеатры;

- бассейны;

- музеи;

- ночные клубы;