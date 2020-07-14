Коронавирус в Омске, последние новости на 14 июля 2020: В доме престарелых от COVID-19 умерли сразу 5 человек
Обостряется ситуация с коронавирусом в Омской области. Уже несколько дней прирост заболевших каждые сутки составляет более 90 человек. Вот и последний день не стал исключением. Таким образом, общее количество случаев уже приближается к 5 000 в Омской области. Количество умерших от коронавируса перевалило уже 40. Выздоровели с начала пандемии 2 806.
К сожалению, выявлен новый очаг COVID-19. В Нежинском геронтологическом центре еще в начале июня обнаружили вспышку. Учреждение закрыли на карантин. Однако это не помогло, старики продолжали заражаться. В итоге количество заболевших коронавирусом в одном только доме престарелых перевалило за 40 человек. В СМИ появилась информация о том, что 5 постояльцев умерли от COVID-19.
В региональном минздраве подтверждать информацию о пятерых умерших не стали, но и не опровергли. За комментариями рекомендовали обратиться в минтруда, в чьем ведении находится геронтологический центр. Но ведомство было недоступно для оперативного комментария.
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Что работает, а что закрыто?
открыто:
- летние веранды кафе;
- торговые центры и магазины;
- садики;
- гостиницы;
- некоторые загородные базы отдыха;
- фитнес-клубы;
- школьные лагеря
закрыто:
- кинотеатры;
- бассейны;
- музеи;
- ночные клубы;
ИСТОЧНИК KP.RU
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