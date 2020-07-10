Голого велосипедиста из Омска по прозвищу Костик за езду нагишом накажут за хулиганство

Предсказуемо закончилась "голая" прогулка для велосипедиста из Омска. Целый день чудак разъезжал по самому центру города. Мужчину без одежды заметили на Любинском проспекте. Видели его жители у остановки "Турист" и у торгового центра "Омский".

Пока ошарашенные прохожие бросались быстрее снимать чудак и выкладывать фото и видео в соцсети, сам велосипедист продолжал невозмутимо крутить педали. Из одежды на нем были лишь странная фуражка и тапки.

Как выяснилось в социальных сетях, голого велосипедиста зовут Константин. Личность для омичей он одиозная и известная. Мужчине 55 лет. И своими выходками Костик, как его называют горожане, давно заслужил себе славу. Многие отмечают его странное поведение и любовь в наготе. Некоторые девушки жаловались, что он может подбежать и напугать своим криком. А еще Костик любит старинную русскую военную форму и галифе. В таком наряде омичи видели его в центре Омска неоднократно.

Однако накануне езда голышом для него закончилась в отделении полиции. Кто-то из прохожих пожаловался на него силовикам. Вчера мужчину задержал наряд полиции. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

- Мужчина вчера был задержан сотрудниками полиции, в отношении него составлен протокол об административном нарушении, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в УМВД по Омской области.

Сегодня в суде будет рассмотрение, где Константину назначат наказание. В эти минуты он как раз на заседании: как уточнили в полиции, в шортах, рубашке и маске. Ему грозит штраф от 500 рублей до 1 000 или арест на 15 суток.