2020-07-10T12:54:14+03:00
Общество

Голого велосипедиста из Омска по прозвищу Костик за езду нагишом накажут за хулиганство

На мужчину пожаловались прохожие [видео]
Станислав МУХИН
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На мужчину пожаловались омичи.На мужчину пожаловались омичи.Фото: ВКонтакте
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Предсказуемо закончилась "голая" прогулка для велосипедиста из Омска. Целый день чудак разъезжал по самому центру города. Мужчину без одежды заметили на Любинском проспекте. Видели его жители у остановки "Турист" и у торгового центра "Омский".

Пока ошарашенные прохожие бросались быстрее снимать чудак и выкладывать фото и видео в соцсети, сам велосипедист продолжал невозмутимо крутить педали. Из одежды на нем были лишь странная фуражка и тапки.

Как выяснилось в социальных сетях, голого велосипедиста зовут Константин. Личность для омичей он одиозная и известная. Мужчине 55 лет. И своими выходками Костик, как его называют горожане, давно заслужил себе славу. Многие отмечают его странное поведение и любовь в наготе. Некоторые девушки жаловались, что он может подбежать и напугать своим криком. А еще Костик любит старинную русскую военную форму и галифе. В таком наряде омичи видели его в центре Омска неоднократно.

Однако накануне езда голышом для него закончилась в отделении полиции. Кто-то из прохожих пожаловался на него силовикам. Вчера мужчину задержал наряд полиции. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

- Мужчина вчера был задержан сотрудниками полиции, в отношении него составлен протокол об административном нарушении, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в УМВД по Омской области.

Сегодня в суде будет рассмотрение, где Константину назначат наказание. В эти минуты он как раз на заседании: как уточнили в полиции, в шортах, рубашке и маске. Ему грозит штраф от 500 рублей до 1 000 или арест на 15 суток.

Голый велосипедист из Омска.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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