2020-07-10T12:40:54+03:00
Общество

В Омской области садик закрыли на карантин - у заведующей нашли коронавирус

Сейчас у детей и родителей взяли тесты
Станислав МУХИН
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Сейчас у детей и родителей взяли тесты.Сейчас у детей и родителей взяли тесты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Недолго проработал садик в одном из сел Омской области. Дошкольное учреждение в Славянке Нововаршавского района закрыто на карантин. Там обнаружен коронавирус у заведующей. Местные жители предполагают, что она могла заразить других сотрудников, детей и их родителей. В соцсетях сообщается якобы о четырех заболевших.

Однако в омском минздраве уверяют, что заведующая с 21 июня не находилась на рабочем месте. И не могла никого заразить. Из-за возвращения ее мужа из другого региона руководитель садика находилась дома на самоизоляции.

- С этой даты руководителю дошкольной образовательной организации было рекомендовано соблюдение режима самоизоляции и управление деятельностью организации в дистанционном режиме, - сообщили в ведомстве. - Славянский детский сад начал функционировать с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 22 июня. Комитет по образованию Нововаршавского района не располагает фактами, подтверждающими выход руководителя дошкольной образовательной организации на рабочее место после 21 июня. Информация о плохом самочувствии заведующей поступила 25 июня, с 26 июня она официально находится на больничном, позднее у нее был выявлен коронавирус.

Детский садик со 2 июля не работает. Комитет по образованию Нововаршавского района уже назначил служебную проверку. У детей взяли тесты на коронавирус.

- В данный момент ожидаются результаты анализов юных жителей, сотрудников дошкольного учреждения – клинически все они здоровы. Нулевой пациент переносит заболевание практически бессимптомно. Местная ЦРБ держит ситуацию на контроле, - подчеркнули в омском министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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