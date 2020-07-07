2020-07-06T18:45:57+03:00
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 7 июля 2020: Глава минздрава признала, что «у нас все не просто»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 7 июля 2020 года, самые важные события
Станислав МУХИН
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В среднем за сутки заболевают по 80-90 человекВ среднем за сутки заболевают по 80-90 человекФото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омской области уже вторую неделю средний прирост по числу заболевших за сутки держится на одном уровне. Примерно 80-90 человек заражаются коронавирусом каждый день. Не стали исключением и последние сутки: диагноз COVID-19 подтвердился у 84 омичей. Всего с начала пандемии уже подтвердилось 4 120 случаев. За последние сутки скончались два пациента. Таким, образом всего от коронавируса в Омской области умерло 37 человек. Больше всего случаев в Омске, Омском, Азовском и Кормиловском районах.

- За последние сутки в омских лабораториях сделано 2 649 тестов, за весь период проведено 218 779 исследований, - уточнили в омском минздраве.

Многие омичи жалуются, что из-за вспышки коронавируса скорую приходится ждать по несколько часов. Причем с подозрением на ковид жителей может увозить лишь специальная бригада. В итоге глава омского минздрава Ирина Солдатова распорядилась добавить машин поликлиникам, чтобы они могли доставлять омичей в больницы. Это поможет разгрузить станции скорой помощи.

- Неоднократно повторяла и буду повторять: мы работаем для пациентов. Да, сегодня все непросто, но мы не оригинальны в своих сложностях – весь мир борется с одной угрозой. Уже никого не надо убеждать, что новый коронавирус существует. Мы построили систему: КТ – решение о госпитализации в стационар или пребывание пациента на дому – лечение, наблюдение. Эта система должна стать более гибкой и поворотливой. Считайте это задачей номер один.

ВАЖНО!

Что работает, а что закрыто?

открыто:

- летние веранды кафе;

- торговые центры и магазины;

- садики;

- гостиницы;

- некоторые загородные базы отдыха;

- фитнес-клубы;

- школьные лагеря

закрыто:

- кинотеатры;

- бассейны;

- музеи;

- ночные клубы;

- Неоднократно повторяла и буду повторять: мы работаем для пациентов. Да, сегодня все непросто, но мы не оригинальны в своих сложностях – весь мир борется с одной угрозой. Уже никого не надо убеждать, что новый коронавирус существует. Мы построили систему: КТ – решение о госпитализации в стационар или пребывание пациента на дому – лечение, наблюдение. Эта система должна стать более гибкой и поворотливой. Считайте это задачей номер один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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