2020-07-06T12:48:36+03:00
Общество

В Омске началось строительство новой арены для ХК «Авангард»

Предполагается, что в Омск команда вернется в 2022 году
Станислав МУХИН
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ХК "Авангард"ХК "Авангард"
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Официально дан старт строительным работам на месте бывшей «Арены-Омск». Новый ледовый дворец «Авангарда» будет располагаться на прежнем месте. Обойдется возведение домашней площадки «ястребов» в 12 миллиардов рублей. На себя эти расходы возьмут «Газпром», правительство РФ и правительство Омской области. За 12 миллиардов клуб получит следующие прелести: пространство для киберспорта, два яруса фойе с кольцевой структурой движения, где перед началом матчей будут проходить шоу, а в дни без хоккейных игр – концерты. Новый комплекс сделают вертикальным - наблюдать за матчем зрители смогут из любой точки. Вмещать стадион будет около 12 тысяч зрителей. Известно, что его построят в виде огромной шайбы.

По информации областного правительства, арену построят по самым современным технологиям. При возведении здания разработчики ориентировались на опыты лучших мировых ледовых комплексов. Таким образом, «Авангард» сможет играть в родном городе для своих болельщиков на одной из лучших в мире площадок.

Власти уже сообщили, что согласовали на новой арене проведение части матчей Молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

- Мы прошли вместе процедуры согласования, карантины и сегодня открываем стройку уже официально. Наша задача - вернуть команду к сентябрю 2022 года. Чтобы сезон 2022-2023 был начат в Омске, - отметил председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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