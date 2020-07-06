Коронавирус в Омске, последние новости на 6 июля 2020: С сегодняшнего дня в городе открывают фитнес-центры

Еще у 86 омичей обнаружен коронавирус. Всего с начала пандемии общее число заразившихся превысило 4 000 человек. К сожалению, пока опасная инфекция не отступает. Ее жертвами стали уже 35 человек в Омской области. Выписаны из больницы почти 2,5 тысячи пациентов.

Статистика в Омской области.

Расширяется и география распространения коронавирус. Он уже дошел до самых северных районов Омской области, которые находятся на границе с другими регионами.

- География новых случаев: Омск - 65, Омский район - 6, Большеуковский, Русско-Полянский, Азовский, Марьяновский - по 2 новых пациента, в Москаленском, Кормиловском, Нововаршавском, Шербакульском, Калачинском, Одесском и Любинском - по 1, - рассказали в омском минздраве.

С сегодняшнего дня, 6 июля, в Омске начинают работать фитнес-центры и спортзалы для занятий на тренажерах. Кроме того, ресторанам и кафе с летними верандами с сегодняшнего дня разрешено садить за столики более двух человек. Впрочем, отмена этого ограничения весьма условна. Заведения с первого дня, когда им разрешили открыться, спокойно разрешали сидеть целыми компаниями. Но в большинстве омских ресторанов вам зато принесут одноразовую посуду.

А вот бассейнам, музеям и кинотеатрам региональный оперштаб на последнем заседании открыться не разрешил. В омском правительстве даже не было особых обсуждений по этой темы: все были единогласны в том, что эти учреждения работать в Омске пока не должны. Режим повышенной готовности продлили до 21 июля. Масочный режим в регионе действует до 30 июля.

С июня в Омской области отменены обсерваторы и двухнедельный карантин для прилетающих из других регионов.