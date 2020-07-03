2020-07-03T11:19:31+03:00
Общество

В Омске пройдет заседание оперштаба: Какие решения примут, и ужесточат ли режим самоизоляции

Омичи ждут открытия кинотеатров, бассейнов и спортзалов, но вместо отмены послаблений могут ввести новые запреты
Станислав МУХИН
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Масочный режим в Омской области действует до 30 июля.Масочный режим в Омской области действует до 30 июля.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Омская область продолжает борьбу с коронавирусом. Победить его к 1 июля, как прогнозировала министр здравоохранения Ирина Солдатова, не вышло. Более того, в последние недели среднесуточное число заболевших значительно выросло. И уже несколько недель держится на уровне 70-90 человек.

Сегодня в омском правительстве состоится заседание регионального оперштаба. На нем традиционно принимаются решения о послаблениях и отмене ранее действовавших ограничений. Так было с разрешением прогулок, с открытием торговых центров и кафе с верандами.

Жители Омска очень рассчитывают на очередную порцию отмены ограничений. Разрешат ли власти работу бассейнов, спортзалов и ресторанов без веранд?

Однако многие предполагают, что из-за увеличившегося количества выявляемых каждый день случаев коронавируса режим карантина могут ужесточить.

- Сегодня на штабе будут рассматриваться вопросы об анализе распространения коронавируса, о результатах проверок предприятий, о возобновлении деятельности музеев, о частичном возобновлении деятельности театров, учреждений культурно-досугового типа, - уточнили в омском правительстве.

Вся информация о принятых решений, касающихся режима самоизоляции, будет оглашена сразу после заседания.

Добавим, что масочный режим в Омской области действует до 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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