Коронавирус в Омске, последние новости на 2 июля 2020: За неделю от COVID-19 умерли 6 человек
В Омской области всерьез заговорили о второй волне коронавируса. Справиться с первой властям не удалось. Глава минздрава Ирина Солдатова в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" говорила, что власти планируют победить болезнь к 1 июля. Победой министр была готова считать устойчивые 20-30 случаев в день.
Однако пока региону до этих цифр очень далеко. Ежедневно врачи выявляют 70-80 случаев. Последние случаи исключением не стали. Выявлено 86 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии всего зарегистрировано 3701 случай в Омской области. Еще 109 человек выписаны из больниц.
Статистика коронавируса в Омской области.
Однако есть и пугающая тенденция: участились летальные исходы. За последние сутки от коронавируса умерли сразу 2 пациента. Врачи боролись за их жизнь, но не смогли спасти. Общее количество смертей с начала эпидемии достигло 33. Только за последнюю неделю от коронавируса умерли 33 жителя Омской области.
Кроме того, в омском минздраве через 2 недели планируют снова оказывать плановую медицинскую помощь. Из-за распространения коронавируса многие операции, которые можно было перенести на более поздний срок, перестали делать. Это было слишком рискованным, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе. Однако теперь после возобновления плановой медицинской помощи пациентов ждут изменения. Теперь при поступлении в больницу на операцию придется сдавать тест на коронавирус. Он станет обязательной процедурой.
- Не раньше чем через две недели мы начнем плановую помощь. Но при госпитализации нужно будет сдавать мазок и иметь отрицательный тест на коронавирус, - сказала министр Ирина Солдатова. - Это дополнительный анализ, мы должны понять, из каких источников мы будем финансировать проведение этого анализа. Стоматологические поликлиники работают на оказание неотложной помощи. Плановой помощи нигде нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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